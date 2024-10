Phát hiện 3 viên chức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ do tổ chức "ảo" cấp

Các viên chức kể trên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, Trung tâm Công viên - Cây xanh thành phố Đồng Hới và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, trên cơ sở kiến nghị của cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ có công văn gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International (đây là tổ chức không có thật).

Sau khi phát hiện 3 trường hợp có sử dụng chứng chỉ tiếng Anh do Cambridge International cấp, Sở Nội vụ Quảng Bình đã báo cáo đến Bộ Nội vụ để có phương án xử lý.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Bình, đơn vị chỉ có chức năng kiểm tra, xác định việc có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh do Cambridge International cấp, chứ không có vai trò trong việc thẩm định tổ chức này có thực hiện đúng hay không.

Được biết, tháng 6 vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã truy tố nhiều người trong đường dây tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo với tên gọi Cambridge International.

Các đối tượng quảng bá đây là một tổ chức uy tín trên thế giới về đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, để thu hút những người có nhu cầu cấp chứng chỉ, đăng ký và từ đó chiếm đoạt tiền.

Nhóm này đã tổ chức thi và cấp khoảng 4.200 chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International với giá 2,3-18 triệu đồng/chứng chỉ. Đối tượng chủ mưu cùng đồng bọn trong vụ việc cũng đã bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.