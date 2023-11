Nữ sinh vượt nỗi "e dè như cơm nguội", ẵm giải khoa học công nghệ Việt Nam

Quỳnh Nga sinh viên năm 3, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại.

Đây là giải thưởng dành cho những nữ sinh có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù.

Từ cô bé nhút nhát đến cú "trở mình" ngoạn mục

Nga cho biết, em sinh ra trong gia đình thuần nông ở Kiến Xương, Thái Bình. Thời gian học cấp 2, em có thi thố và đoạt giải học sinh giỏi huyện môn Toán.

Lên đến cấp 3, em đột nhiên thu mình, trở thành cô bé nhút nhát, nội tâm và thiếu tự tin.

"Vào đại học, em tự nhủ phải chiến thắng bản thân, không e dè như hạt cơm nguội nữa. Từ đó, em bắt đầu tham gia các hoạt động tập thể", Nga nhớ lại.

Hoàng Thị Quỳnh Nga, sinh viên Trường Đại học Thương Mại (Ảnh: NVCC).

Được biết năm học 2021- 2022, ở Trường Đại học Thương Mại, Quỳnh Nga giành học bổng khuyến khích học tập và đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường.

Em có một bài báo được đăng ở kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế "The 2nd International Student Research Conference on Economics and Business" (SR- ICYREB 2023), do Trường Đại học Thương mại đồng tổ chức với nhiều trường đại học lớn trong nước.

Năm 2023, Quỳnh Nga đoạt giải Khuyến khích Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ VIII với đề tài nghiên cứu khoa học "Tăng cường hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng bằng công nghệ Blockchain trên sàn thương mại điện tử Shopee.vn theo mô hình SEM", do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Học viện tài chính và Viện Toán học phối hợp tổ chức.

Cùng năm, em đoạt giải Nhì cuộc thi DEFENSE TRIAL 2023 với đề tài "Ứng dụng mô hình SEM đánh giá hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng bằng công nghệ BlockChain: Nghiên cứu trên sàn Shopee.vn", do Cộng đồng Sinh viên Kinh tế Nghiên cứu khoa học (RCES), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Em đồng thời là cán bộ Hội sinh viên Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế và Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại; Bí thư Chi đoàn K57SD2, Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế và Thương mại điện tử của trường.

Nga cùng các bạn tại cuộc thi (Ảnh: NVCC).

Không cho bản thân thỏa hiệp

Nga chia sẻ, đầu năm học thứ hai, khi bắt tay nghiên cứu khoa học, em mơ hồ không biết khởi đầu từ đâu.

Khi đưa đề tài "Tăng cường hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng bằng công nghệ Blockchain trên sàn thương mại điện tử Shopee.vn theo mô hình SEM" do Nga làm trưởng nhóm cùng 3 cộng sự, các em bị giáo viên hướng dẫn chê tơi tả, sửa nhòe nhoẹt.

"Chúng em chạnh lòng, thất vọng lắm bởi dù sao đây cũng là công trình đầu tay. Em không cho bản thân thỏa hiệp mà đặt mục tiêu phải hoàn thành, dù khó cũng không được rút lui.

Năm 2023, nhóm vỡ òa vui sướng bởi nghiên cứu khoa học này đoạt giải khuyến khích Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ VIII.

Giải thưởng này là tiền đề, thúc giục em mang đi "đánh" các giải khác. Cũng trong năm 2023, em và các cộng sự đoạt giải nhì cuộc thi DEFENSE TRIAL 2023", Nga cho biết.

Quỳnh Nga và các bạn trên bục nhận giải (Ảnh: NVCC).

Tháng 8/2023, từ những thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học, Nga mạnh dạn đăng ký xét duyệt giải thưởng "Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam" 2023 và vinh dự là một trong 20 sinh viên tiêu biểu cả nước được nhận giải thưởng này.

Nga cho hay, từ việc rất nhút nhát đến tham gia hàng loạt hoạt động, đạt thành tích tốt trong học tập khiến em nhiều khi mệt mỏi. Mặc dù vậy, cô sinh viên lập tức lấy lại cân bằng, thay đổi phương pháp học để hiệu quả hơn.

Chẳng hạn ở môn đại cương, em nghe thầy cô giảng bài, ghi lại ý chính được thầy cô lưu ý. Đến cuối kỳ, em làm đề cương cho môn học đấy, cùng với đọc thêm tài liệu bên ngoài.

Ở các môn chuyên ngành, em nghe giảng kỹ, cộng với kết hợp thực hành nhiều để hiểu sâu vấn đề, chia trọng số phù hợp giữa lý thuyết và bài tập.

Chia sẻ về dự định sau này, Nga cho hay, mặc dù rất thích học nhưng em dự tính sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp để chia sẻ gánh nặng với gia đình.

Đánh giá về đề tài này, TS Nguyễn Thị Hội, Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin Kinh tế và Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương Mại cho biết, công trình là sự kết hợp của công nghệ vào hệ thống thương mại điện tử.

Đề tài chạm đến lĩnh vực mới và rất thịnh hành hiện nay là thương mại điện tử, quản lý chuỗi cung ứng. Đồng thời sau khi hoàn thành công trình, các em vừa có đối tượng nghiên cứu, có khách hàng.

Giảng viên đánh giá Quỳnh Nga chăm chỉ, sáng tạo trong học tập (Ảnh: NVCC).

Nga vừa là nhóm trưởng, là người lập kế hoạch, xây dựng, lên khung bài báo. Ban đầu nghiên cứu của các em chưa chỉn chu nhưng sau các vòng thi, được hoàn thiện và bổ sung thêm khảo sát, chạy lại mô hình đưa ra các thông số mới, các em đã hoàn thành khá tốt.

Nhận xét về Quỳnh Nga, TS Hội cho biết, cô dạy sinh viên này môn "phân tích thiết kế hệ thống thông tin". Đây là học phần tổng hợp, nhiều kiến thức liên quan đến công nghệ thông tin, là học phần quan trọng. Trong học tập, Nga chăm chỉ, sáng tạo.

"Nga là bí thư chi đoàn nên em nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động liên quan. Điểm yếu của em là thiếu linh hoạt khi trình bày trước đám đông nhưng bù lại, em có nhiều ý tưởng khi tổ chức hoạt động cho các bạn.