Nữ sinh dân tộc Thái đỗ thủ khoa khối C toàn quốc, mơ làm giáo viên

Lương Thị Hoài Thu, trú bản Khun, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (cựu học sinh lớp 12C2, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An), là 1 trong 19 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất toàn quốc.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hoài Thu đạt 10 điểm môn lịch sử, 10 điểm môn địa lý và 9,75 điểm môn ngữ văn. Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp của Thu là 54,4.

"Xem điểm xong em khá bất ngờ, em không nghĩ là mình sẽ đạt thủ khoa. Tuy vậy, em cũng đoán được một phần điểm của em", Hoài Thu cho biết.

Em Lương Thị Hoài Thu, thủ khoa khối C toàn quốc (Ảnh: Phan Phan).

Nói về bí quyết học tập, Hoài Thu chia sẻ: "Ngoài cố gắng, nỗ lực hết sức thì tự học là điều quan trọng nhất. Song muốn tự học một cách hiệu quả cần có tính kỷ luật cao cần vạch ra một thời gian biểu, mục tiêu cụ thể và hoàn thành tốt trong một thời gian nhất định. Ngoài học với thầy cô trên lớp, em học hỏi những kiến thức mà mình chưa có ở các bạn trong lớp".

Hoài Thu cho biết lý do chọn khối C là vì thích môn địa lý. Ước mơ của Thu là làm giáo viên.

Cô Lê Thị Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An, nhận xét: "Em Thu là một học trò hiền lành, cẩn thận và cầu thị. Em rất chăm chỉ ghi chép và rất chịu khó trong học tập. Là học sinh nghèo vượt khó, có ý thức phấn đấu trong học tập, 3 năm liền, em là học sinh giỏi toàn diện".

Em Thu và bố (Ảnh: Phan Phan).

Cô Vinh cho biết thêm, Hoài Thu có hoàn cảnh khó khăn, con một trong gia đình nông dân.

"Điểm đầu vào lớp 10 thấp nên kết quả này là sự nỗ lực không mệt mỏi của chính em Thu và của các thầy cô. Với học sinh nội trú, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em", cô Vinh chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình đồng bào dân tộc Thái ở huyện miền núi Quỳ Châu, điều kiện gia đình còn khó khăn, may mắn Hoài Thu được vào học Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An, giảm gánh nặng cho bố mẹ. Vượt lên hoàn cảnh, Thu đạt nhiều thành tích trong học tập. Năm học 2023-2024, Thu xuất sắc giành học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn địa lý.

Hoài Thu và cô giáo chủ nhiệm (Ảnh: Phan Phan).

"Với sự nỗ lực trong học tập, Thu đã trở thành thủ khoa khối C toàn quốc hoàn toàn xứng đáng. Tôi mong rằng ở môi trường mới, em ấy sẽ quyết tâm hơn nữa để sau này trở thành người có ích cho xã hội, giúp các em ở bản làng xa xôi được nên người", cô Vinh chia sẻ thêm.