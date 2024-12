Những vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận năm 2024

Học sinh đâm bạn trọng thương trong trường học

Ngày 23/12, mạng xã hội lan truyền 2 clip, ghi cảnh một nhóm học sinh mặc đồng phục thể dục in tên Trường THCS-THPT Phú Quới (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đánh hội đồng lần lượt 2 nữ sinh khác mặc đồng phục giống của trường THCS Lộc Hòa.

Nhóm học sinh tập trung ở khu vực vắng vẻ, lần lượt túm tóc kéo ngã 2 nữ sinh khác và đấm đá liên tục vào người. Cặp nữ sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu nằm dưới nền gạch chịu trận nhưng không ai can ngăn.

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng đến gãy đốt sống cổ (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngày 6/12, nữ sinh L.V.G.N. trú tại thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy đốt sống cổ. Kết quả giám định, cho thấy, em bị ổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 23%. Từ ngày bị nhóm bạn đánh hội đồng, nữ sinh N. chưa thể đến trường vì sức khỏe còn yếu, phải cố định phần cổ.

Tối 28/11, em Đ.P.V.S., học sinh lớp 10 Trường THPT An Biên, bị một nhóm thanh niên tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đánh hội đồng dẫn đến phải nhập viện. Công an thị trấn Thứ Ba đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Sáng 11/11, sau buổi chào cờ tại trường, T.C.U. (học sinh lớp 9) cùng bạn là N.X.Th. (lớp 8) xảy ra mâu thuẫn với D.T.K.T. và T.T.T.Tr. (đều là học sinh lớp 9 cùng trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Em U. dùng vật sắc nhọn như dao đâm em T. khoảng 7 - 8 nhát khiến em này gục tại chỗ. Còn Th. lao vào đâm em Tr. gây thương tích. Hai nữ sinh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil cấp cứu.

Nữ sinh bị đánh hội đồng, có người đứng xem nhưng không can ngăn (Ảnh: Cắt từ clip).

Chiều 25/10, mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội ngồi thụp tại một góc hành lang và bị nhóm bạn đánh hội đồng và quay clip, khiến nhiều người phẫn nộ. Tất cả các nam sinh trong clip này đều là học sinh cùng lớp.

Chiều 20/10, nữ sinh lớp 7/3 Trường THCS Ngô Gia Tự (xã An Phú, TP. Pleiku, Gia Lai bị nhóm bạn cùng trường dẫn ra cánh đồng sau trường, vùi em xuống đất đánh đập tập thể, quay video lột đồ. Chiều hôm sau 21/10, nhóm này chờ em ra vị trí cũ, tiếp tục đánh đập, vùi xuống bùn đất, giật tóc, lột quần áo của em.

Tối 19/10, do mâu thuẫn từ trước, một nam sinh của Trường THCS Anh Xuân (Huyện Nam Đàn, Nghệ An bị bạn cùng trường ép ngồi xuống bốc đất bỏ vào miệng, sau khi ăn hết nắm đất đầu tiên, nam sinh này bị bắt tiếp tục hút thuốc lá.

Trường tiểu học Vĩnh Phước 1, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Trung Thi).

Cô giáo/học sinh ở trường, bị người ngoài vào trường làm nhục

Chị N.TM.K., giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Phước 1 (thành phố Nha Trang), cho biết, ngày 23/12, khi đang dạy tại lớp 1/1 của trường, chị bị 2 đàn ông xông vào lớp hành hung rồi lôi ra giữa sân trường làm nhục.

Nguyên nhân từ việc giáo viên K. mượn tiền của cô M., là đồng nghiệp trong trường nhưng chưa trả.

Giáo viên K. khẳng định bị chồng và con trai của bà M. xông vào lớp hành hung và lôi ra giữa sân trường làm nhục, khiến cô phải hớ hênh trước mặt nhiều người. Phía bà M. thừa nhận, chồng và con trai bà đến trường "nói chuyện" với giáo viên K. nhưng phủ nhận việc xông vào lớp hành hung như tố cáo.

Trường THCS số 1 Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh).

Ngày 11/12, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS số 1 Nam Lý, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), cho biết đã đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc xác minh vụ việc một nhóm người có dấu hiệu dằn mặt, đe dọa học sinh của trường.

Khoảng 13h45 ngày 10/12, lúc học sinh chuẩn bị vào giờ học buổi chiều, một nhóm người xông vào Trường THCS số 1 Nam Lý túm cổ áo, dằn mặt một nữ sinh.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đóng cổng trường, báo cáo chính quyền địa phương và công an.

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo để xảy ra việc nhiều trẻ mầm non bị đánh bầm tím cơ thể.

Theo đó, có 3 cháu lớp 5 tuổi A2, Trường Mầm non Nghĩa Lộc, bị bạo hành với nhiều vết lằn ở vùng 2 vai, 2 chân (từ đùi xuống bàn chân), vùng đầu và má…

Nguyên nhân cháu Tr.Ng.Q.A. (SN 2019), học sinh cùng lớp, dùng thước nhựa và cây keo nến đánh 3 cháu trên.

Cháu C. bị bạn đánh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể (Ảnh: Kim Anh).

Một nam sinh lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị cô chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím 2 chân. Hiện cô chủ nhiệm đã bị tạm dừng công tác để cơ quan chức năng điều tra.

Ngày 10/10, trong tiết học toán, cô T. (Trường tiểu học Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa) phát hiện em N. sử dụng đồ chơi. Không kiềm chế được cảm xúc, cô T. dùng tay xoắn tai, vỗ vào lưng, đầu khiến em N. bị thương.

Đây không phải lần đầu tiên cô T. "tác động vật lý" học sinh. Năm học 2023-2024, cô giáo này dùng thước đánh một học sinh thâm, bầm cánh tay.

Mới đây, nhà trường đã chuyển cô T. sang làm văn thư.

Vùng lưng của bé N. bị thâm (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Vì dè bỉu bạn bị thua trong trận đá bóng ở trường, em B., nam sinh Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa bị 2 bạn cùng khối đánh thâm tím mặt.

Sau khi đưa con đến cơ sở y tế kiểm tra vết đánh ở mặt, bố em B. quay lại lớp đánh hai học sinh hành hung con ông.

Mặc dù ba bên đã viết tường trình và nhận sai nhưng nhiều người cho rằng, cách phụ huynh dùng nắm đấm để giải quyết uất ức của con hoàn toàn lệch lạc.

Trước đó, ngày 25/3, tại Hải Dương xảy ra một vụ việc nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên hành hung, tát nhiều lần vào đầu, mặt. Theo lãnh đạo UBND xã An Thượng (TP Hải Dương), trước đó nữ sinh này có xích mích nhỏ với một học sinh lớp 9 cùng trường. Thấy vậy, người chú của học sinh lớp 9 đã ra tay đánh nữ sinh lớp 7.