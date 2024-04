Nhiều phụ huynh dẫn con xuống thành phố phản đối sáp nhập trường

Ông Bùi Xuân Ân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, sáng 19/4, có 61 học sinh điểm trường lẻ Thanh Nam chưa đến trường, tăng hơn trước dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong số 61 học sinh kể trên, có 21 học sinh chưa đến lớp kể từ ngày 10/4, 17 em nghỉ học có lý do chính đáng (có vấn đề sức khỏe hoặc gia đình xảy ra việc đột xuất), 23 em nghỉ học có phép nhưng lý do không thuyết phục. Số học sinh này sinh sống tại các xóm Nam Phong, Nguyệt Bổng, Nam Thượng và học tập ở điểm trường lẻ Thanh Nam.

Điểm lẻ Thanh Nam được xây dựng từ nhiều năm trước, xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo cho việc dạy và học (Ảnh: Bùi Ân).

Tình trạng nhiều học sinh không đến lớp xảy ra khi bố mẹ các em phản đối việc sáp nhập điểm lẻ Thanh Nam về điểm trường chính.

Điểm lẻ Nam Thanh có 152 học sinh, thuộc 5 khối lớp. Điểm lẻ này được xây dựng từ cuối những năm 1970, xuống cấp, hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc sáp nhập điểm lẻ Nam Thanh về trường được thông qua chủ trương thực hiện trong năm học 2021-2022 nhưng vướng dịch Covid-19 và một số lý do khách quan, chưa thực hiện được.

Để đảm bảo cơ sở vật chất đón các em về học tại trường, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đã ưu tiên nhiều nguồn lực để xây mới, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn 8,8 tỷ đồng.

Nhiều học sinh theo bố mẹ xuống thành phố để đề đạt yêu cầu giữ lại điểm trường Thanh Nam, ngày 15/4 (Ảnh: Nam Nguyễn).

Sau thời gian đầu từ đồng bộ cơ sở vật chất, đáp ứng việc dạy và học, ngày 8/4, Ban giám hiệu nhà trường và đại diện chính quyền xã Ngọc Sơn tổ chức hội nghị phụ huynh vùng Thanh Nam để thông báo kế hoạch chuyển học sinh từ điểm trường lẻ Thanh Nam về trường chính học tập.

Mặc dù trong các cuộc họp trước đó, hầu hết phụ huynh nhất trí việc chuyển con em về trường chính, nhưng tại cuộc họp ngày 8/4, vẫn còn ý kiến chưa đồng thuận.

Lý do các phụ huynh này đưa ra so với điểm lẻ, khoảng cách từ nhà đến trường chính xa hơn, các cháu đang nhỏ, tự đi lại không an toàn, phụ huynh phải đưa đón ngày 2 lần, mất thời gian...

Trường Tiểu học Ngọc Sơn đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (Ảnh: Bùi Ân).

Mặc dù được nhà trường, đại diện chính quyền địa phương giải thích cụ thể nhưng một số phụ huynh ở điểm trường lẻ Thanh Nam cho con em nghỉ học để phản đối việc sáp nhập. Một số phụ huynh đã dẫn theo con em xuống thành phố Vinh, mong muốn đối thoại với lãnh đạo tỉnh để giữ con em học tại điểm trường lẻ.

Về ý kiến của phụ huynh cho rằng, chuyển về học ở trường chính gây khó khăn cho họ vì khoảng cách xa hơn, theo hiệu trưởng nhà trường là không thỏa đáng.

Trong số học sinh nghỉ học, nhiều em chỉ cách trường chính 1,5-1,6km. Có 2 em sinh sống với bố mẹ tại trang trại ở trong rừng, cách trường chính 4,3km.

Trường tiểu học Ngọc Sơn xây mới 6 phòng học, 5 phòng chức năng, đáp ứng điều kiện dạy học khi sáp nhập điểm trường Thanh Nam về (Ảnh: Bùi Ân).

"Về khoảng cách, các học sinh ở 3 xóm nói trên chưa xa bằng học sinh ở xóm 1, cách trường 5,5km. Mặt khác, giao thông từ 3 xóm có điểm lẻ Thanh Nam đến trường đã được bê tông hóa đồng bộ, rất thuận tiện cho việc đi lại", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn thông tin.

Theo ông Bùi Xuân Ân, học sinh nghỉ học lâu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp thu kiến thức của các em, đặc biệt là trong thời điểm sắp đến kỳ thi cuối học kỳ 2.

Để đảm bảo quyền lợi cho các em, nhà trường chỉ đạo giáo viên các lớp có học sinh nghỉ học gửi nội dung bài giảng, bài tập lên nhóm zalo, động viên các em tự học, tự làm bài tập.

Song song với đó, nhà trường cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động, giải thích để phụ huynh sớm cho con trở lại trường, đảm bảo quyền được học tập và không làm gián đoạn việc học của các cháu.