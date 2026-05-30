Nhiều cung bậc cảm xúc trong ngày đầu sĩ tử Hà Nội "vượt vũ môn" vào lớp 10

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn, tiếng Anh đã khép lại với nhiều sắc thái cảm xúc.

Bước ra khỏi cổng điểm thi, có những nụ cười rạng rỡ, phấn khích vì làm tốt bài, nhưng cũng có cả những giọt nước mắt rơi vội vì tiếc nuối và những ánh mắt lo lắng với kết quả của ngày thi đầu tiên.

Sáng nay sau phần khi kết thúc phần thi môn ngữ văn, tại điểm Trường THCS Dịch Vọng (phường Nghĩa Đô), hàng trăm thí sinh ùa ra trong tâm trạng vừa nhẹ nhõm, vừa phấn khích sau những giờ phút làm bài căng thẳng.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh đội nắng nhiều giờ liền để chờ đợi để trực tiếp đón con mình rời phòng thi.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh sau khi kết thúc môn ngữ văn, đa số các thí sinh đều rời phòng thi với tinh thần khá thoải mái, vui vẻ sau 120 phút làm bài.

Phụ huynh phấn khởi, hồ hởi đón con, hỏi thăm về phần thi của con sau khi kết thúc môn ngữ văn sáng nay.

Đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức, giúp nhiều sĩ tử tự tin nắm chắc điểm giỏi trong ngày đầu ra quân.

Những cái ôm thật chật, những câu chúc mừng, động viên của những bậc phụ huynh sau khi con rời phòng thi.

Lần đầu tiên đưa con tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chị Nguyễn Thu Phương, phụ huynh của em Nguyễn Phương Bảo Ngọc - Trường THCS Tô Vĩnh Diện - không giấu được sự lo lắng trước mức độ cạnh tranh cao của kỳ thi năm nay. Dù vậy, chị vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ giữa trưa nắng để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con, chờ đợi từng phút để đón con sau hai môn thi đầu tiên.

“Lúc mới vào phòng thi, em có chút hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, sau khi đọc đề, em nhanh chóng định hình được hướng làm bài rồi bắt tay vào viết nên bài làm diễn ra khá trôi chảy. Trong đó, phần nghị luận xã hội là nội dung em cảm thấy khó nhất vì phải phân tích và suy nghĩ sâu mới có thể hiểu hết yêu cầu của đề. Dù vậy, em thấy đề thi năm nay khá vừa sức, phù hợp với năng lực của bản thân, tự tin có thể đạt khoảng 8,5 điểm”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Trong chiều nay, với phần thi môn tiếng Anh kéo dài 60 phút, nhiều thí sinh bước vào phòng với tâm lý khá căng thẳng, lo lắng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí phía bên ngoài cổng điểm thi tại Trường THPT Kim Liên, phụ đứng ngồi không yên, chờ đợi từng phút để đón con rời phòng thi.

Kết thúc 60 phút của môn thi tiếng Anh, nhiều thí sinh rời phòng với tâm thế tự tin, rạng rỡ.

Tâm trạng phấn khích, đầy tự tin của Nguyễn Khánh Nam - Trường THCS Bế Văn Đàn - sau khi kết thúc phần thi môn tiếng Anh.

Trái ngược với niềm vui trọn vẹn, góc sân trường chứng kiến những giọt nước mắt rơi vội. Áp lực từ "cuộc chiến" giành vé vào lớp 10 công lập tại Hà Nội chưa bao giờ là nhỏ, chỉ một sơ suất ghi nhầm đáp án hay thiếu thời gian khiến các em bật khóc vì tiếc nuối.

Sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, một nữ sinh đã bật khóc nức nở với tâm trạng buồn bã khi cho rằng bản thân đã làm sai một số câu. Ngay lập tức mẹ của em đã có mặt và động viên, an ủi ngay khi ra cổng trường.

Nhiều thí sinh sau khi rời phòng thi đã vội vàng kiểm tra lại đề thi, tra đáp án để dự đoán kết quả của phần thi của mình.

Phạm Gia Hân (bên trái ngoài cùng) - Trường THCS Dịch Vọng cùng nhóm bạn xem lại đề thi và bàn luận về phần thi môn tiếng Anh, sau đó là những ánh mắt đầy tự tin sau khi tự đánh giá qua một lượt phần thi của mình.

"Có một số câu khá khó, nhưng sau khi xem lại đáp án thì em khá tự tin với bài thi của mình. Có lẽ là đúng trên 90% câu hỏi", Gia Hân cho hay.