Sĩ tử Hà Nội tràn đầy tự tin bắt đầu môn thi ngữ văn vào lớp 10

Sáng nay (30/5), gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi môn ngữ văn vào lớp 10 THPT năm học 2026-2007.

Ghi nhận lúc 6h15 tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Hà Nội), rất nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt chuẩn bị cho việc làm thủ tục dự thi. 6h30, điểm trường bắt đầu mở cửa đón các thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Thành Đông).

"Không sao đâu con, phiếu bị lem mực một chút nhưng kiến ​​thức trong đầu con không lem được. Cứ tự tin làm bài, mẹ chờ ở đây!"

Lời rỉ tai của chị Lê Minh Hà (phường Bạch Mai) đã giúp con gái xua tan sự lo lắng khi phiếu dự thi không may bị dính nước trước giờ vào phòng. Nhìn con gái lấy lại sự tự tin, vui vẻ bước vào cổng trường, chị Hà mới yên tâm. Chị tâm sự, đêm qua chị bồi hồi đến mất ngủ, nhưng sáng nay vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để con không áp lực. Sau khi con vào trường, chị Hà chọn ngồi lại vỉa hè cùng rất nhiều phụ huynh khác. Chị bảo sẽ chờ đợi khi nào có chính thức làm bài mới yên tâm ra về (Ảnh: Thành Đông).

Phía bên ngoài các điểm trường trên địa bàn Hà Nội, dù 8h mới bắt đầu thi môn đầu tiên nhưng trước đó 2 tiếng, đông đảo phụ huynh đã đưa các con tới điểm thi (Ảnh: Thành Đông, Hải Long).

"Lần đầu tiên đưa con đi thi lớp 10, tôi có cảm giác mình còn hồi hộp, lo lắng hơn cả con", anh Nguyễn Thái Thanh (phường Long Biên) chia sẻ khi nhìn theo cậu con trai cả, Nguyễn Tiến Dũng, bước vào trường.

Kỳ thi năm nay, Dũng để nguyện vọng 1 vào trường THPT Trần Phú và nguyện vọng 2 vào THPT Lý Thường Kiệt. Giống như nhiều phụ huynh khác, anh quyết định ngồi trước cổng trường chờ con (Ảnh: Thành Đông).

Tại điểm thi THPT Kim Liên, không khí trong buổi thi đầu tiên trở nên sôi động ngay từ sáng sớm. Nhiều thí sinh xuất hiện với tâm thế tự tin, thoải mái, nở nụ cười rạng rỡ trước khi bước vào phòng thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Chị Lê Hạnh, phường Tây Hồ, đưa con gái đến điểm thi Trường THCS Dịch Vọng từ sớm, dặn dò, chúc con thi tốt trước lúc vào phòng thi.

"Tôi tự tin là con sẽ làm tốt, và cũng không tạo áp lực cho con. Ở nhà thấy cháu cũng khá thoải mái, không áp lực gì nhiều, nhưng tới điểm thi thì có vẻ hơi lo lắng một chút vì không khí điểm thi khá nhộn nhịp. Với tâm lý của phụ huynh thì ai cũng sẽ lo lắng cho con trước ngưỡng cửa quan trọng thôi, nhưng tôi tin là con làm tốt", chị Hạnh chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Đúng 7h15 các thí sinh tại các điểm thi bắt đầu vào phòng chờ điểm danh, gọi tên (Ảnh: Hải Long, Thành Đông).

Giữa hàng dài học sinh trước phòng thi, em Dũng (học sinh trường THCS Vĩnh Hưng) gây chú ý khi mặc chiếc áo đồng phục đầy chữ viết tay. Đây là những lời chúc "thi tốt", "đỗ nguyện vọng 1" do các bạn cùng lớp viết tặng Dũng trước ngày thi. Dũng chia sẻ, mặc chiếc áo này giúp em cảm thấy tự tin và thoải mái hơn vì như có các bạn đồng hành cùng mình (Ảnh: Thành Đông).

Sau khi nghe đọc số báo danh và làm xong thủ tục, giáo viên coi thi sẽ phố biến lại quy định phòng thi trước khi vào thời gian làm bài (Ảnh: Hải Long).

Các thí sinh sẽ dự thi với môn thi ngữ văn, thời gian bắt đầu làm bài là 8h, thời gian thu bài là 10h, tổng thời gian làm bài là 120 phút (Ảnh: Thành Đông).

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nguyên tắc của đề thi là vừa sức, phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Đề thi vào lớp 10 THPT năm nay sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 (Ảnh: Thành Đông).

Bên ngoài, nhiều phụ huynh sau khi đưa con tới trường, vẫn cố bám lại bên ngoài cổng để chờ con thi với hình ảnh thấp thỏm, lo lắng hiện rõ trên gương mặt (Ảnh: Hải Long).