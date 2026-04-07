Ngành học từng có điểm chuẩn gây “choáng” tuyển sinh thế nào?

Tại nhiều trường đại học, Tâm lý học đã vượt qua loạt ngành “hot” để dẫn đầu về điểm trúng tuyển, trở thành ngành gây bất ngờ trong bức tranh tuyển sinh năm 2025.

Bước sang năm 2026, nhiều trường đại học tiếp tục mở rộng đào tạo ngành này với chỉ tiêu tăng, đồng thời xét tuyển theo nhiều tổ hợp khác nhau.

Theo dự kiến của Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2026, trường tuyển 90 chỉ tiêu cho ngành Tâm lý học, xét tuyển ở các tổ hợp A01, D01, D07, D10.

Trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT với khoảng 40% chỉ tiêu mỗi ngành và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với khoảng 60% chỉ tiêu.

Năm 2025, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Tâm lý học là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,7 điểm, vượt cả ngành Y khoa.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), năm 2025, ngành Tâm lý học cũng dẫn đầu với mức điểm chuẩn 29 điểm ở tổ hợp C00, vượt qua các ngành như Báo chí, Quan hệ công chúng. Để trúng tuyển, thí sinh phải đạt trung bình gần 9,7 điểm/môn.

Năm 2026, trường sử dụng các tổ hợp D01, D14, D15 để xét tuyển ngành Tâm lý học, trong đó môn tiếng Anh được nhân hệ số 2.

Trường áp dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội; và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), điểm trúng tuyển ngành Tâm lý học năm 2025 cũng cũng ở top cao.

Ở phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, ngành này có điểm chuẩn 917/1.200. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đạt tối thiểu khoảng 9,25 điểm/môn ở tổ hợp C00 và gần 8,5 điểm/môn ở tổ hợp B00.

Năm 2026, trường tuyển 75 chỉ tiêu ngành Tâm lý học chương trình chuẩn.

Trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tổng hợp, dựa trên nhiều tiêu chí như kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, kết quả học tập 3 năm THPT, thành tích học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, văn nghệ và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Ở phương thức xét tuyển tổng hợp, ngành này sử dụng các tổ hợp B00, C00, D01, D14.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, ngoài các ngành đào tạo sư phạm, Tâm lý học là ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2025, với mức 28 điểm, bỏ xa nhiều ngành còn lại. Với mức điểm này, thí sinh cần đạt gần 9,4 điểm/môn để trúng tuyển.

Năm 2026, trường tuyển 150 chỉ tiêu cho ngành Tâm lý học, với 4 phương thức tuyển sinh gồm: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển học sinh lớp chuyên; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; và xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Tại Trường Đại học Mở TPHCM, ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 với mức 24 điểm, vượt qua nhiều ngành chủ lực như Marketing, Luật kinh tế, Luật, Công tác xã hội...

Trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) năm 2026; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; và xét tuyển dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT. Đối với ngành Tâm lý học, môn Ngữ văn được nhân hệ số 2.

Tại Trường Đại học Hùng Vương TPHCM, sức hút của ngành Tâm lý học cũng thể hiện rõ trong mùa tuyển sinh năm 2025 khi điểm sàn của trường là 12 điểm nhưng điểm chuẩn ngành này lên tới 20 điểm.

Năm 2026, trường tuyển sinh theo 5 phương thức gồm: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét học bạ THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; xét kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM; và xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp.

Trong những năm gần đây, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực tâm lý tại Việt Nam ngày càng cao.

Cử nhân ngành Tâm lý học có nhiều cơ hội việc làm như nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách, đơn vị điều tra tâm lý tội phạm, bộ phận nghiên cứu hành vi khách hàng tại doanh nghiệp; tham gia tư vấn tâm lý trên các phương tiện truyền thông, tại trường học, trung tâm tư vấn, tổ chức lao động; làm trợ lý chuyên môn trong lĩnh vực trị liệu tâm lý, tâm lý lâm sàng tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài ra, người học còn có thể tham gia tư vấn cho lãnh đạo về nhân sự, tổ chức lao động; giảng dạy Tâm lý học tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề; hoặc làm việc trong các lĩnh vực như marketing, tư vấn, tổ chức sự kiện.