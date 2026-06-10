Nam sinh mặc quần rách đi nhận giấy khen, cô giáo bất ngờ làm điều xúc động

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cô giáo tặng chiếc quần mới cho nam sinh trong lễ tổng kết năm học được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận.

Trong đoạn clip, trước khi cậu học trò dự lễ tốt nghiệp và lên nhận giấy khen thành tích xuất sắc, cô giáo bất ngờ mang đến một chiếc quần mới làm quà tặng. Cậu bé liên tục cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô giáo vì ngại ngùng nhưng không giấu được niềm vui trên gương mặt khi nhận món quà.

Nam sinh được cô giáo tặng chiếc quần mới (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Nhiều người xem cho biết họ xúc động không chỉ bởi sự quan tâm của cô giáo mà còn bởi nghị lực học tập của cậu học trò trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Người xuất hiện trong đoạn clip là cô giáo H' ÔRi Ayŭn, hiện công tác tại Trường Tiểu học Phan Bội Châu (Cuôr Đăng, Đắk Lắk) .

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô giáo cho biết lớp học của mình hầu hết là học sinh người dân tộc thiểu số, gia đình còn nhiều khó khăn. Ngoài giờ học, nhiều em phải phụ giúp cha mẹ chăn bò hoặc đi cạo mủ cao su.

Cậu học trò được cô tặng quần mới tên là một học sinh ít nói nhưng luôn chăm chỉ và hiếm khi nghỉ học.

Bức thư cảm ơn nam sinh gửi cô giáo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nếu nói gia đình em ấy thuộc diện đặc biệt khó khăn thì cũng không hẳn, vì không nằm trong diện hộ nghèo hay cận nghèo. Tuy nhiên, cũng như nhiều học sinh khác trong lớp, điều kiện của em ấy còn nhiều thiếu thốn", cô giáo kể.

Theo nữ giáo viên, cô đã để ý đến chiếc quần rách của học sinh từ khá lâu. Đến dịp tổng kết năm học, cô quyết định dành tặng cậu học trò một chiếc quần mới như phần thưởng cho sự cố gắng của em.

"Tôi chỉ muốn tặng chiếc quần mới cho học sinh như một món quà ghi nhận sự nỗ lực trong học tập. Khi nhận quà, em ấy rất vui nhưng cũng khá ngại. Lúc tôi bảo thử quần, em cứ nói là vừa rồi, mặc dù thực tế, khi mặc lên, chiếc quần khá ngắn so với con. Càng nhìn chiếc quần cũ đã ngắn và rách của học trò, tôi càng thấy thương hơn", cô giáo chia sẻ.

Cô H' ÔRi Ayŭn cho hay trước đây bản thân từng giảng dạy tại một ngôi trường có điều kiện tốt ở Đà Nẵng. Năm nay là năm đầu tiên cô về công tác tại điểm trường vùng khó và cảm nhận rõ sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh.

Nữ giáo viên có được nhiều kỷ niệm đẹp khi giảng dạy tại trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mùa đông có những em chỉ mặc áo rất mỏng, không có đồ ấm. Các con rất tự giác và hiểu chuyện. Nhìn các con, tôi thấy hình ảnh của chính bản thân lúc nhỏ", cô nói.

Điều khiến nữ giáo viên xúc động nhất là khi yêu cầu học sinh viết về ước mơ của mình. Không ít em không biết mình mơ ước điều gì, một số em chỉ mong sau này được đi cạo mủ cao su vì nghĩ rằng có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình.

"Có em đã bật khóc khi tôi hỏi vì sao không ước mơ điều gì lớn hơn", cô giáo nhớ lại.

Cuối năm học, cô còn tự mượn máy ảnh để chụp ảnh kỷ niệm cho học sinh. Nhờ một người đồng nghiệp cũ ở Đà Nẵng gửi tặng áo lớp, các em đã có một bộ ảnh lưu giữ tuổi học trò. Đầu năm học, cô cũng thường vận động, xin quần áo cũ để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.