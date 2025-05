Nam sinh Asian School đạt học bổng 100.000 CAD trường top đầu Canada

Trương Cẩm Đào nhận học bổng của University of Toronto, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình du học.

Hành trình bất ngờ đến với ước mơ du học

Ban đầu, Cẩm Đào cho biết dự định sẽ học đại học trong nước. Tuy nhiên, khi chia sẻ với gia đình về mong muốn theo đuổi ngành Vật lý thiên văn vì ngành học này cho em cảm giác như được kết nối với thế giới bao la và sâu thẳm ngoài kia, thôi thúc bản thân khám phá nhiều hơn, ba mẹ đã động viên em mạnh dạn tìm kiếm cơ hội học tập quốc tế. Và từ đó, hành trình bất ngờ nhưng đầy cảm hứng của Cẩm Đào chính thức bắt đầu.

"Em bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ tháng 6/2024, khá gấp, vì thật sự trước đó em chưa có kế hoạch du học. Nhưng một khi đã quyết tâm thì dồn toàn lực mà làm thôi", Cẩm Đào chia sẻ.

Trương Cẩm Đào cũng chinh phục học bổng trị giá 13.500 USD ngay trong ngày hội phỏng vấn học bổng của Đại học Nevada, Reno (Hoa Kỳ) được tổ chức tại Asian School.

Chỉ trong thời gian ngắn, em đã nộp hồ sơ đến một số trường đại học và nhận về 8 thư mời nhập học từ các trường tại Hoa Kỳ: Umass Amherst, Texas Christian University, Drexel University, Michigan State University, Iowa State University, Purdue University, Rutger University, University of Nevada, Reno cùng lời mời đầy bất ngờ từ University of Toronto - trường đại học hàng đầu của Canada được Cẩm Đào biết đến từ hội thảo hướng nghiệp do Asian School tổ chức.

Thành tích từ nền tảng 12 năm học tại Asian School

Học bổng Cẩm Đào nhận được không đến từ may mắn, mà là kết quả của cả quá trình nỗ lực bền bỉ suốt 12 năm học tại Asian School. Ở đây, em không chỉ được kiến tạo nền tảng kiến thức vững chắc mà còn phát triển toàn diện về kỹ năng, tư duy và bản lĩnh cá nhân.

Cẩm Đào (bên phải) đạt được nhiều thành tích học thuật nổi bật như Huy chương Bạc Olympic Khoa học Tự nhiên TPHCM lớp 8, giải ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Thành phố, giải ba môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố, cùng điểm SAT 1410 và IELTS 7.0.

"12 năm học ở Asian School đã cho em rất nhiều, từ môi trường học tích cực, sáng tạo đến bạn bè và thầy cô luôn tận tâm. Em biết ơn vì điều đó", Cẩm Đào chia sẻ về ngôi nhà thứ hai của mình.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) www.asianintlschool.edu.vn là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình Quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (CCSS) - Hoa Kỳ.

Asian School đã đạt kiểm định quốc tế từ Hội đồng các Trường quốc tế CIS. Tính đến nay, hơn 3.255 học sinh Asian School đã chuyển tiếp du học tại 746 trường ở 29 quốc gia thuộc 4 châu lục.

Nhiều cựu học sinh của trường giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore…

Để biết thêm thông tin chi tiết về tuyển sinh, môi trường học tập, học phí và chương trình học, phụ huynh có thể liên hệ qua các kênh:

Hotline:

- Bậc Tiểu học IPS: 032 812 9696

- Bậc Trung học AHS: 0937 018 780

Email: admission@asianintlschool.edu.vn

Website: www.asianintlschool.edu.vn