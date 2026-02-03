Một trường làng của Hà Nội bất ngờ lọt top 6 đánh giá tư duy của Bách khoa

Theo đó, Trường THPT Liên Hà, thuộc huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội xếp vị trí 3/6, kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH). Đây là trường thuộc ngoại thành Hà Nội.

Top 6 năm nay có tên 2 trường thuộc Hưng Yên là: THPT Hưng Nhân và THPT chuyên Hưng Yên.

Danh sách các trường còn lại gồm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa.

Thứ tự các trường trong top 6 như sau:

Cũng theo công bố của ĐH Bách khoa sáng nay, đợt 1 kỳ thi có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm, 59 thí sinh đạt trên 80 điểm, 564 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 1 năm 2026 là 54.01/100.

Điểm cao nhất của đợt 1 năm 2026 là 96,10/100, thuộc về thí sinh Trần Anh Tú.

ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.

Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên hệ thống.

Kết quả kỳ thi được sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026 với gần 50 trường.

Phổ điểm đánh giá tư duy đợt 1 như sau:

Phổ điểm TSA đợt 1 năm 2026

TSA đợt 1 năm 2026 được tổ chức trong 3 kíp thi, sáng thứ 7, chiều thứ 7 (24/01/2026) và sáng chủ nhật (25/01/2026) với gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 28 điểm thi, trong đó 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi ở các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm thi), Hải Phòng (2 điểm thi), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm thi), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Kỳ thi TSA năm 2026 còn 2 đợt thi tiếp theo, cụ thể:

Đợt 2: Ngày thi 14-15/03/2026; Ngày mở hệ thống đăng ký 05-15/02/2026

Đợt 3: Ngày thi 16-17/05/2026; Ngày mở hệ thống đăng ký 05-15/04/2026

Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả thi đợt 1.