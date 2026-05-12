Thông tư mới cho phép trường học được tăng số tiết dạy thêm từ 15/5

Theo Thông tư 19/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, các trường được phép tổ chức dạy thêm với thời lượng linh hoạt hơn cho học sinh cuối cấp, học sinh ôn thi tuyển sinh và học sinh có nhu cầu bồi dưỡng, phụ đạo.

Đây được xem là động thái tháo gỡ một phần áp lực cho các trường sau thời gian nhiều địa phương phản ánh khung thời lượng cũ chưa đáp ứng thực tế ôn thi.

Trước đó, Thông tư 29/2024 quy định khá chặt chẽ hoạt động dạy thêm trong trường học. Các trường chỉ được tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết/tuần/môn đối với bất kỳ nhóm học sinh nào.

Thông tư sửa đổi lần này không thay đổi tinh thần siết quản lý dạy thêm nhưng điều chỉnh theo hướng tăng tính linh hoạt cho nhà trường trong việc bố trí số tiết và kế hoạch ôn tập. Quy định không được thu tiền học thêm vẫn giữ nguyên.

Đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, cơ sở dạy thêm phải công khai học phí, thời lượng, danh sách giáo viên; đồng thời thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Đồng thời, giáo viên dạy công lập khi dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo chi tiết với hiệu trưởng.

Thông tư mới cũng tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc không ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức, không dạy trước nội dung chương trình chính khóa và không biến hoạt động học thêm thành áp lực bắt buộc đối với học sinh.