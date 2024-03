Một đại học có số sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc gấp đôi loại khá

Từ nay đến 26/3, Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức lễ tốt nghiệp cho tân cử nhân hệ đại học chính quy, văn bằng hai, liên thông và đại học vừa học vừa làm.

Theo thông tin từ trường, có 4.934 tân cử nhân chính thức tốt nghiệp. Trong đó, có 107 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 2.906 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 1.589 sinh viên tốt nghiệp loại khá.

Tại Đại học Kinh tế TPHCM, số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nhiều gấp đôi sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi (Ảnh: NTCC).

Như vậy, tại đại học này, số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc (tổng là 3.013 em tốt nghiệp xuất sắc và giỏi) nhiều gấp đôi số sinh viên tốt nghiệp loại khá.

Số sinh viên tốt nghiệp dưới loại khá khoảng hơn 300 em trong tổng số hơn 4.900 sinh viên.

Theo lãnh đạo Đại học Kinh tế TPHCM, sinh viên tốt nghiệp đều đạt các yêu cầu về kỹ năng như chứng chỉ tin học IC3 (The Internet and Computing Core Certification) do Tổ chức Khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) cung cấp; chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC (2941 sinh viên), IELTS (287 sinh viên), VPET (19 sinh viên), TOEFL iBT (3 sinh viên), Ngoại ngữ 2 (40 sinh viên)...

Theo nhà trường, đây là thế hệ trưởng thành trong giai đoạn trường thực hiện chiến lược trở thành đại học đa ngành, các tân cử nhân đã được tiếp cận các kiến thức đa ngành, liên ngành và xuyên ngành với các ngành học được thiết kế giao thoa với nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là công nghệ, thiết kế ứng dụng.

Theo GS.TS Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM, tốt nghiệp tại trường, các tân cử nhân có thể tự tin về những thành quả các em đạt được, những kiến thức các em đã được trang bị để sẵn sàng chinh phục con đường nghề nghiệp phía trước.