Lý do cha mẹ chọn Dwight School Hanoi cho con theo học

Anh Lê Phi Hùng, phụ huynh của Bảo Khanh (lớp 1) cho biết lần đầu đặt chân đến Dwight School Hanoi, điều anh ấn tượng không chỉ là cơ sở vật chất hiện đại hay không gian giáo dục được bố trí hợp lý. Đó là niềm tin toát ra từ những con người anh tiếp xúc, từ thầy cô đến nhân viên, tạo nên sự yên tâm về một môi trường mà con mình sẽ theo học.

Từ sự ấm áp đến triết lý giáo dục khác biệt

Với chị Choe Ji Yoon, một giảng viên đại học người Hàn Quốc, hành trình chọn trường cho hai con gái tại Hà Nội kéo dài tới 10 tháng. Sau khi tham quan nhiều ngôi trường quốc tế, chị dừng chân tại Dwight School Hanoi bởi sự ấm áp và tích cực chân thật. Chị tin rằng nụ cười rạng rỡ của giáo viên và học sinh ở đây phản ánh một cộng đồng tự hào và gắn kết.

Điểm khác biệt lớn nhất khiến các phụ huynh như chị Nguyễn Ngọc Diệp, phụ huynh của bé Tú Anh (lớp 4) và Diệp Anh (lớp 11) quyết định đồng hành ngay từ năm đầu tiên chính là triết lý “Spark of Genius” (Tia sáng tài năng). Thay vì dạy học sinh theo khuôn mẫu chung, trường tập trung tìm kiếm và nuôi dưỡng tố chất riêng biệt của từng em.

Học sinh trường Dwight đạt các thành tích cao trong các đấu trường trong nước và quốc tế (Ảnh: Trường cung cấp).

Thay đổi từ tư duy đến bản lĩnh

Học tập trong môi trường đề cao sự cá nhân hóa, các học sinh tại Dwight School Hanoi đã có những bước chuyển mình ngoài mong đợi. Anh Huy Tuấn, phụ huynh có 4 con trai theo học, kể về cậu con cả Thiên Bảo (lớp 11) từ một học sinh nhút nhát đã trở thành thành viên đội tuyển tranh biện Việt Nam, tự tin giao lưu tại Mỹ và Thụy Sĩ. Sự trưởng thành này đến từ những phản hồi chính xác và sát sao của thầy cô, giúp các con tiến bộ từng ngày.

Sự thay đổi không chỉ ở khối trung học. Bảo Khanh (lớp 1) đã biết trình bày quan điểm logic để bảo vệ ý kiến phản biện và tự tạo giới hạn cá nhân để được tôn trọng như một cá thể độc lập. Trong khi đó, Ellin (lớp 2) lại khiến cha mẹ tự hào khi đóng vai trò người phỏng vấn trong quá trình kiểm định chương trình IB khối tiểu học (PYP), thể hiện kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp rõ ràng.

Nguyễn Huy Thiên Bảo (lớp 11) tại một cuộc thi tranh biện (Ảnh: Trường cung cấp).

Kết nối toàn cầu - Cánh cửa bước ra thế giới

Một lý do quan trọng khác khiến Dwight School Hanoi trở thành lựa chọn ưu tiên là mạng lưới toàn cầu lâu đời hơn 150 năm. Chị Heejin Han, mẹ của Yeegeon Kim (lớp 10) chia sẻ niềm tự hào khi thấy con trai lớp 10, từ một cậu bé chưa thạo tiếng Anh, nay đã có thể kết nối với bạn bè từ New York trong chuyến đi đến Manchester (Anh). "Con bắt đầu nhìn nhận bản thân không chỉ là học sinh của Dwight School Hanoi, mà là một cá nhân có thể kết nối với thế giới rộng lớn hơn", chị Han chia sẻ.

Tại Dwight School Hanoi, học sinh được tự chọn hoạt động ngoại khóa 3 lần một năm, từ bơi lội, nhạc kịch đến robotics. Những dự án cá nhân như tự thiết kế đồng phục đội bóng hay nghiên cứu về rác thải nhựa đã biến những bài học trên giấy thành hành động trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi năm, học sinh trường Dwight School Hanoi tham gia nhiều chuyến giao lưu học tập cùng học sinh các trường Dwight trong hệ thống toàn cầu (Ảnh: Trường cung cấp).

Lời nhắn nhủ từ những người đồng hành

Sau 2 năm gắn bó, chị Nguyễn Ngọc Diệp nhắn nhủ: “Nếu cha mẹ tìm kiếm một môi trường không chỉ dạy kiến thức mà còn khơi sáng tài năng, nơi trẻ được lắng nghe và thử nghiệm để trưởng thành theo cách của chính mình, thì Dwight là lựa chọn đáng cân nhắc”.

Tại Dwight School Hanoi, triết lý "Spark of Genius" là kim chỉ nam trong việc nuôi dưỡng tài năng tiềm ẩn. Để hiện thực hóa sứ mệnh này, trường đang mở đơn Học bổng Bóng đá Dwight - Manchester City với giá trị lên đến 100% học phí dành cho học sinh khối 9-11 có năng khiếu thể thao vượt trội.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ tài chính linh hoạt như ưu đãi giảm tới 15% học phí trong 8 năm cho gia đình mới và chính sách giảm phí cho anh chị em ruột cũng được triển khai. Những nỗ lực này không chỉ tôn vinh sự đa dạng mà còn tạo điều kiện công bằng để mỗi học sinh tự tin khơi sáng bản sắc riêng trong môi trường quốc tế chuẩn mực. Các gia đình có thể tìm hiểu thêm thông tin về trường tại đây.