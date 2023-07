Lựa chọn lộ trình vào đại học phù hợp khi du học New Zealand

Với nhiều học sinh - sinh viên Việt Nam, du học sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học là lựa chọn phổ biến. Học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp bậc THPT có thể vào thẳng năm nhất bậc cử nhân tại các trường đại học New Zealand. Hầu hết các chương trình cử nhân yêu cầu hai điều kiện là điểm trung bình lớp 12 từ 8.0/10 trở lên và IELTS (hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương) từ 6,0 trở lên, không điểm thành phần nào dưới 5,5.

Ngoài ra, các trường đại học New Zealand cũng chấp nhận học sinh hoàn thành chương trình phổ thông quốc tế như IB, A-Level hoặc bằng tốt nghiệp phổ thông từ các nước khác như Anh, Úc, Mỹ, Canada,... Những học sinh đã học chương trình phổ thông bằng tiếng Anh không nhất thiết phải nộp thêm chứng chỉ IELTS (hoặc tương đương) mà có thể chứng minh qua điểm các môn tiếng Anh trong chương trình phổ thông.

Tuy nhiên, với những học sinh - sinh viên có mong muốn du học nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào, hoặc cần chuẩn bị tâm lý và nền tảng học thuật vững vàng hơn, lộ trình chuyển tiếp (Pathway) sẽ là một lựa chọn thích hợp. Tại đại học (ĐH) Otago - trường đại học đầu tiên ở New Zealand và thuộc top 1% các đại học tốt nhất thế giới - các chương trình chuyển tiếp được áp dụng ở bậc đại học và sau đại học, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều sinh viên quốc tế.

Lộ trình dự bị đại học - bước đệm quan trọng trước khi vào đại học

Dự bị đại học (Foundation Studies) là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các bạn sắp hoàn thành lớp 11 chương trình phổ thông trung học ở Việt Nam.

Tại ĐH Otago, chương trình Foundation Studies Certificate (FSC) kéo dài 8 tháng, dành cho học sinh hoàn thành lớp 11 đạt loại khá giỏi, có điểm IELTS 5,5 (hoặc tương đương) và không điểm thành phần nào dưới 5,0. Chỉ cần đạt đủ tín chỉ của chương trình FSC, học sinh sẽ vào năm nhất chương trình cử nhân ở Otago.

Chương trình Foundation Studies Certificate tại ĐH Otago chuẩn bị cho học sinh bước đệm vững chắc để bước vào năm nhất đại học (Ảnh: ĐH Otago).

Chương trình FSC ở ĐH Otago được thiết kế và giảng dạy trong khuôn viên nhà trường. Với lựa chọn này, học sinh có thể lên đường du học sau khi hoàn thành chương trình lớp 11 và đáp ứng yêu cầu đầu vào. Vì vậy học sinh có thể vào đại học cùng thời gian với bạn bè đồng trang lứa ở Việt Nam.

Ngoài ra, nhờ phương pháp giảng dạy tương tự bậc cử nhân, nên FSC sẽ là bước đệm để học sinh làm quen với phương pháp và môi trường đại học. Song song với chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào năm nhất đại học, học sinh còn có thời gian thích nghi với văn hóa địa phương và tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường.

Lộ trình Diploma - cầu nối giúp sinh viên vào thẳng năm 2 bậc cử nhân

Diploma là chương trình tương đương với năm nhất bậc cử nhân. Điểm khác biệt nằm ở quy mô lớp học nhỏ hơn, theo đó, sinh viên sẽ nhận được sự hỗ trợ sát sao của giáo viên. Sau khi hoàn thành chương trình chuyển tiếp Diploma ở ĐH Otago, sinh viên sẽ nhanh chóng bắt nhịp khi vào năm hai chương trình cử nhân ở Otago.

Hoàn thành chương trình Diploma, học sinh có thể vào thẳng năm hai bậc đại học (Ảnh: ĐH Otago).

Khi theo học chương trình Diploma, học sinh được toàn quyền sử dụng cơ sở vật chất của trường như các sinh viên khác. Ngoài ra, các bạn có thể tốt nghiệp đại học cùng thời điểm với bạn bè đồng trang lứa ở Việt Nam vì các chương trình đại học phổ biến ở Otago (như Bachelor of Commerce, Bachelor of Science, Bachelor of Arts) chỉ kéo dài tổng cộng ba năm.

Lộ trình tiếng Anh dành cho sinh viên chưa đạt IELTS (hoặc tương đương)

Với những học sinh chưa đạt IELTS (hoặc tương đương), chương trình English for Otago là một lựa chọn thích hợp (Ảnh: ĐH Otago).

Với học sinh, sinh viên dự định học đại học và sau đại học còn thiếu 0,5 điểm IELTS (hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương), chương trình English for Otago (EFO) kéo dài 3 tháng sẽ giúp các bạn chuyển tiếp vào chương trình chính. Sau khi hoàn thành EFO, sinh viên sẽ vào thẳng chương trình chính mà không cần phải thi lại IELTS hoặc thi lại các chứng chỉ tiếng Anh khác.

Các chương trình này được thiết kế bởi ĐH Otago và được giảng dạy trong khuôn viên nhà trường, giúp học sinh sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong học thuật, đồng thời cũng giúp học sinh sinh viên làm quen với phương pháp học tập ở môi trường đại học.

