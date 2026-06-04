Lịch công bố điểm thi lớp 10 của tỉnh Bắc Ninh

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Bắc Ninh sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trước ngày 15/6.

Từ ngày 15 đến 22/6 nhận đơn phúc khảo. Chậm nhất đến ngày 6/7, công bố kết quả phúc khảo.

Thời gian học sinh trúng tuyển nhập học từ 15 đến 20/7.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, bài thi tự luận được chấm hai vòng độc lập; bài thi trắc nghiệm được chấm bằng máy với phần mềm chuyên dụng.

Việc phúc khảo bài thi được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, đồng thời giữ vững tính khách quan, chính xác và nghiêm túc của kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong hai ngày 26 và 27/5 với khoảng 50.400 thí sinh đăng ký dự thi vào 114 cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ THPT trên địa bàn tỉnh. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia lớn nhất từ trước đến nay tại Bắc Ninh.

Các thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm văn, toán (cùng thời gian làm bài 120 phút) và tiếng Anh (60 phút).

Đề văn thi lớp 10 năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh gây chú ý (Ảnh: T.L).

Bên cạnh đó, khoảng 3.000 thí sinh đăng ký vào hai trường THPT chuyên Bắc Ninh và THPT chuyên Bắc Giang tiếp tục dự thi các môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Sau kỳ thi, đề thi môn văn vào lớp 10 của tỉnh Bắc Ninh nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Một số ý kiến cho rằng đề thi có dung lượng lớn, sử dụng nhiều ngữ liệu và yêu cầu thí sinh xử lý thông tin liên tục trong thời gian làm bài.

Cũng có ý kiến nhận định đề thi có mức độ yêu cầu cao, tiệm cận dạng thức của các kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm học 2026-2027, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho 60 trường THPT công lập với 716 lớp 10, tương ứng 31.890 học sinh, chiếm khoảng 60% tổng số học sinh lớp 9 của năm học 2025-2026. Đối với khối ngoài công lập, 30 trường THPT tư thục được giao tuyển 213 lớp với 9.090 học sinh, chiếm khoảng 16%.

Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh vào khoảng 41.000 học sinh.

Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sau khi có kết quả thi, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Bắc Ninh.