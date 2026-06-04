Một thí sinh bay hơn 2.000km tới Hà Nội thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm

Tỷ lệ “chọi” trung bình vào trường này năm nay là 1/15.

Với chỉ tiêu 70 nhưng gần 2.100 em đăng ký vào lớp chuyên Anh, tỷ lệ chọi của lớp tiếng Anh lên tới 1/29,9, tức trung bình cứ 30 em đi thi mới có một em đỗ. Đây là mức cao nhất ở THPT chuyên Sư phạm kể từ 2020, dẫn đầu cả nước.

Theo lãnh đạo nhà trường, năm nay số thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm tăng cao kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay - gần 7.500 em. Toàn trường có 9 điểm thi và 248 phòng thi.

Nam sinh và mẹ từ Hưng Yên đến Hà Nội tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm (Ảnh: Mỹ Hà).

Ông Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sư phạm, cho biết nhiều năm gần đây số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường ổn định, với hơn 5.000 em. Năm 2023 có gần 6.000 thí sinh, trước đó, năm 2018 có 7.418 thí sinh đăng ký dự thi.

Do đặc trưng nhà trường tuyển sinh toàn quốc nên các năm đều có thí sinh rất xa, từ Tây Nguyên đến Nghệ An, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang…

Đặc biệt, năm nay có một thí sinh đến từ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Em là thí sinh xa nhất dự thi vào trường. Thí sinh này dự thi vào lớp chuyên Anh.

“Chiều 3/6, thí sinh này đáp máy bay từ đặc khu Phú Quốc ra Hà Nội. Gia đình thuê một khách sạn gần trường để dự thi”, theo lời hiệu trưởng nhà trường.

Mẹ động viên con trước khi vào phòng thi sáng nay (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng theo ông Vũ Văn Tiến, việc học sinh ở xa dự thi vào đây không phải lần đầu. Tỷ lệ thí sinh ngoại tỉnh dự thi vào trường hàng năm chiếm khoảng 20-25%. Đã từng có thí sinh ở Tây Nguyên dự thi và hiện là học chuyên tin của trường.

“Do số lượng thí sinh lớn, từ nhiều tỉnh thành về dự thi, nhà trường đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tổ chức nhiều điểm thi cùng trong khuôn viên trường nên dễ tổ chức.

Để tránh tắc đường, nhà trường bố trí lực lượng tình nguyện phân luồng từ xa để thí sinh đi bộ vào trường.

Tại các điểm thi đều có thí sinh tình nguyện hướng dẫn các em vào phòng thi hoặc phát nước uống, quạt mát”, hiệu trưởng cho biết.

Nữ sinh tình nguyện phân luồng và hướng dẫn thí sinh (Ảnh: Mỹ Hà).

Năm 2026, Trường THPT chuyên Sư phạm tuyển 490 học sinh lớp 10, tăng 70 so với năm ngoái, do hai lớp chuyên vật lý, tin học lấy gấp đôi.

Theo thông báo trước đó của trường, 6 khối chuyên gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, ngữ văn và tiếng Anh đều tuyển 70 học sinh mỗi khối; địa lý và sinh học tuyển 35 em.

Thí sinh phải làm bốn bài thi, gồm toán, văn, tiếng Anh và môn chuyên trong hai ngày 4-5/6. Đăng ký lớp chuyên nào, thí sinh làm bài thi môn chuyên đó, trừ tin học có thể thay bằng môn toán.

Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải làm cả bốn bài thi, không môn nào dưới 3,5/10 điểm.