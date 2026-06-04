Nữ giảng viên sáng làm MC, chiều đi phiên dịch, làm 6 nghề cùng lúc

Một mình sống… nhiều cuộc đời

Bắt đầu ngày mới từ sáng sớm, chị Phan Huỳnh Thảo (28 tuổi, ngụ tại TPHCM) tất bật kiểm tra lịch trình trước khi bước vào công việc đầu tiên trong ngày.

Guồng quay công việc dày đặc khiến chị gần như “kín lịch” từ sáng đến tối. Dù vậy, chị vẫn duy trì thói quen ngủ đủ 6 tiếng mỗi ngày, ăn đủ 3 bữa để giữ sức khỏe và sự tỉnh táo.

Chị Huỳnh Thảo khi làm phiên dịch viên cabin (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện chị Thảo đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc như sáng lập và điều hành trung tâm tiếng Anh, MC truyền hình, phiên dịch viên cabin và nối tiếp, MC sự kiện, diễn giả, giảng viên thỉnh giảng. Thỉnh thoảng, chị còn tham gia các chương trình giao lưu quốc tế với vai trò đại biểu.

Đoạn clip ghi lại hành trình “một mình sống nhiều cuộc đời” của chị Thảo mới đây thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò, nữ giảng viên khiến nhiều người tò mò về cách chị cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Theo chị Thảo, việc theo đuổi nhiều công việc không bắt đầu từ một cột mốc cụ thể mà diễn ra tự nhiên theo hành trình phát triển bản thân. Chị khởi đầu từ niềm yêu thích tiếng Anh, sau đó, việc học thêm ngôn ngữ và rèn luyện kỹ năng giao tiếp đã mở ra nhiều cơ hội mới.

Chị Thảo hiện điều hành và giảng dạy tại một trung tâm tiếng Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Công việc MC và diễn giả giúp chị rèn khả năng giao tiếp cuốn hút, biết cách giữ sự chú ý của khán giả, từ đó khiến những giờ học trở nên sinh động hơn. Ngược lại, nền tảng chuyên môn tiếng Anh vững chắc lại mang đến cho chị cơ hội và sự tự tin để đảm nhận vai trò dẫn chương trình hay phiên dịch bằng tiếng Anh.

“Mỗi vai trò vừa là kết quả, vừa là bệ phóng cho một vai trò khác. Với tôi, đây không phải là chia nhỏ bản thân để làm nhiều việc, mà là đi sâu vào thế mạnh cốt lõi là ngôn ngữ và khả năng kết nối qua lời nói”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo cho hay các công việc, kỹ năng khác nhau đều đang bổ trợ cho nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, niềm yêu thích với công việc giảng dạy và giao tiếp đã xuất hiện từ khi chị còn nhỏ. Hồi học cấp 1, chị thường kèm học cho các bạn trong xóm và cảm thấy vui mỗi khi giúp ai đó hiểu bài. Lên cấp 2, chị tích cực tham gia các cuộc thi kể chuyện và đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong nhiều hoạt động.

“Nhìn lại, những công việc tôi đang làm hôm nay thật ra chỉ là phiên bản trưởng thành hơn của những điều mình yêu thích từ bé”, chị nói.

Học cách nói “không” để cân bằng cuộc sống

Với lịch làm việc dày đặc, chị Phan Huỳnh Thảo vẫn giữ cho mình nhịp sống đều đặn và kỷ luật. Với chị, bí quyết để theo đuổi cùng lúc nhiều công việc không nằm ở việc cố gắng làm thật nhiều, mà ở khả năng xác định điều gì thực sự quan trọng.

Chị Thảo cho biết nguyên tắc đầu tiên của mình là luôn sắp xếp cuộc sống dựa trên những “lịch cứng” không thể thay đổi. Trong đó, lịch làm việc tại trung tâm tiếng Anh luôn được chị ưu tiên hàng đầu vì đây là cam kết trực tiếp với học viên. Kế đến là lịch dẫn chương trình truyền hình với khung giờ cố định.

Chỉ sau khi hoàn tất những “mỏ neo” quan trọng này, chị mới bắt đầu sắp xếp các công việc còn lại xung quanh.

Chị Thảo luôn cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống, dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đối với các lời mời làm MC sự kiện, phiên dịch cabin hay diễn giả, chị luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận lời.

“Với tôi, từ chối một công việc mà bản thân không thể làm trọn vẹn cũng là cách tôn trọng công việc đó và tôn trọng người đã mời mình”, chị chia sẻ.

Sau nhiều năm làm việc với cường độ cao, chị dần hiểu rõ giới hạn của bản thân và học được cách quản lý cả thời gian lẫn năng lượng.

Theo chị, một buổi phiên dịch không chỉ gói gọn trong vài giờ xuất hiện tại sự kiện mà còn bao gồm cả thời gian chuẩn bị trước đó và quãng nghỉ để hồi phục sau khi kết thúc. Nhờ hiểu rõ khả năng của mình, chị hiếm khi nhận công việc vượt quá sức và luôn chủ động chừa khoảng đệm trong lịch trình để xử lý các tình huống phát sinh.

Để duy trì hiệu suất làm việc trong thời gian dài, chị Thảo đặt ra cho bản thân những nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Cụ thể, phải ngủ đủ tối thiểu 6 tiếng mỗi ngày, ăn đủ ba bữa và học cách nói “không” với những công việc không còn phù hợp với định hướng cá nhân.

Chị Thảo phiên dịch tại các sự kiện lớn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về cách tối ưu thu nhập, chị Thảo cho rằng con đường bền vững nhất không phải là nhận thêm thật nhiều việc mà là liên tục nâng cao năng lực chuyên môn. Chị cho biết khi đạt IELTS 8.0 và có vài năm kinh nghiệm giảng dạy, chị đã có những cơ hội nghề nghiệp nhất định cùng mức thu nhập ổn định.

Thay vì nhận thêm nhiều đầu việc để tối đa thu nhập, chị Thảo dành nhiều thời gian hơn cho việc trau dồi năng lực bản thân.

Vì vậy, sau khi tiếp tục nâng cao chuyên môn với IELTS 8.5, chứng chỉ CPE Proficiency (Chứng chỉ tiếng Anh thành thạo bậc cao của Đại học Cambridge), bằng thạc sĩ và nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp, cơ hội nghề nghiệp của chị từ đó ngày càng rộng mở hơn.

Không chỉ cải thiện thu nhập, việc nâng cao chuyên môn còn giúp chị có cơ hội đồng hành cùng nhiều người giỏi trong các lĩnh vực khác nhau, từ chuyên gia đầu ngành đến người của công chúng.

“Khi dạy tiếng Anh cho họ, chính bản thân tôi cũng học thêm được rất nhiều về tư duy, công việc và thế giới của họ”, chị nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ giảng viên thừa nhận bản thân từng có giai đoạn rơi vào trạng thái quá tải vì chưa biết từ chối công việc và chưa có kỹ năng ước lượng thời gian hợp lý. Có những tuần, chị gần như chỉ xoay vòng giữa các thời hạn công việc (deadline) và lịch làm việc nối tiếp nhau. Điều giúp chị cân bằng trở lại chính là gia đình và người thân.

“Gia đình nhắc tôi rằng làm nhiều việc là để sống tốt hơn, chứ không phải để đánh mất chính cuộc sống đó”, chị tâm sự.

Sau nhiều năm đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, bài học lớn nhất chị rút ra là làm nhiều việc không phải để chứng minh bản thân giỏi đến đâu, mà để hiểu rõ mình thực sự là ai. Đối với chị, “nhiều chưa chắc đã tốt bằng đúng”.

Gửi lời khuyên đến các bạn trẻ muốn theo đuổi nhiều công việc cùng lúc, chị cho rằng thay vì bắt đầu bằng câu hỏi “làm thêm gì để kiếm thêm tiền”, mỗi người nên tự hỏi bản thân giỏi điều gì và muốn phát triển sâu ở đâu.

“Hãy chọn một thế mạnh làm gốc rồi để nó mở ra những cánh cửa liên quan. Khi các công việc cùng nuôi dưỡng một thế mạnh, bạn sẽ không bị xé lẻ mà ngày càng vững vàng hơn. Thu nhập và cơ hội chỉ là kết quả tự nhiên của quá trình bản thân ngày một tiến bộ hơn”, chị chia sẻ.