LG lan tỏa văn hóa đọc sách đến với trẻ em vùng cao

Thư viện khang trang - cánh cửa mở ra tri thức

Ở những ngôi trường vùng cao, dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn nhưng khát khao học tập của các em nhỏ nơi đây vẫn luôn mãnh liệt. Với trường Tiểu học Lợi Bác, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn, nơi 100% học sinh đều là con em đồng bào vùng cao, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn khiến việc đọc sách và mở rộng kiến thức của các em bị hạn chế. Trong nhiều năm, trường chỉ có vài kệ sách cũ, với số lượng đầu sách ít ỏi.

Với mong muốn mang đến cho các em không gian học tập đầy đủ và hiện đại hơn, trong khuôn khổ chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2025, LG đã đồng hành cùng câu lạc bộ (CLB) Youth Hope, Trường Reigate Grammar Việt Nam để xây dựng thư viện mới cho thầy trò nơi đây.

Thư viện “Ươm mầm tri thức” ngày khánh thành (Ảnh: LG).

Thư viện “Ươm mầm tri thức” được xây dựng mới và đưa vào sử dụng, tạo ra một không gian đọc sách khang trang, thoáng đãng rộng 55,8m² cho các em học sinh. Bên trong, những đầu sách, truyện hay cũng được LG trao tặng, sắp xếp ngay ngắn, mở ra kho tàng kiến thức phong phú.

Cùng với đó, LG cũng gửi tặng thầy trò trường một chiếc TV LG thông minh, với mong muốn mang đến thêm những giờ học trực quan, sinh động, giúp các em học sinh không chỉ đọc mà còn được nhìn, nghe, trải nghiệm nhiều hình thức học tập khác nhau.

Các em học sinh trường Tiểu học Lợi Bác hào hứng khám phá thư viện mới (Ảnh: LG).

Ông Song Ikhwan, Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “30 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam, LG tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng cộng đồng. Trong đó, giáo dục là lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm hàng đầu. Với Thư viện ‘Ươm mầm tri thức’, chúng tôi hy vọng tiếp thêm động lực để các em khám phá tri thức, nuôi dưỡng ước mơ vươn đến một tương lai tươi sáng hơn”.

Hành trình kết nối và lan tỏa những giá trị cộng đồng

Nằm trong khuôn khổ LG Ambassador Challenge 2025 - chương trình thường niên hướng đến cộng đồng do LG phối hợp cùng các tổ chức phi Chính phủ quốc tế triển khai, dự án “Ươm mầm tri thức” là sáng kiến của các thành viên CLB Youth Hope - Trường RGSV. Trong đó, Nguyễn Quang Minh, Đoàn Lương Anh, Đinh Thị Hiền Châu và Nguyễn Bảo Lâm giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng ý tưởng, kêu gọi tài trợ và trực tiếp triển khai.

Các thành viên CLB Youth Hope cùng các em học sinh trường Tiểu học Lợi Bác (Ảnh: LG).

Tại sự kiện khánh thành thư viện, các bạn trẻ bày tỏ niềm vui và tự hào khi dự án ý nghĩa này được LG lựa chọn là một trong ba dự án được hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình LG Ambassador Challenge 2025. Trong thời gian tới, thư viện sẽ tiếp tục được các thành viên CLB sử dụng để tổ chức các lớp học trực tuyến cho các em học sinh tại trường Tiểu học Lợi Bác.

“Mục tiêu của dự án không chỉ là mang đến nhiều đầu sách, mà còn là lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm đam mê học tập cho các em, giúp các em khám phá thế giới bao la qua từng trang sách”, Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch CLB, chia sẻ thêm.

Dự án góp phần lan tỏa văn hoá đọc và khơi dậy niềm đam mê học tập cho các em (Ảnh: LG).

Đối với các em học sinh vùng cao Lạng Sơn, thư viện mới không chỉ là nơi đọc sách mà còn là một không gian học tập ý nghĩa, giúp các em có thêm nhiều cơ hội phát triển. Mỗi trang sách lật mở sẽ khơi dậy trí tò mò, nuôi dưỡng khát vọng, và tiếp thêm động lực để các em bước ra khỏi giới hạn của bản thân.

Bà Trần Thị Mai, Hiệu trưởng trường chia sẻ: “Nhờ có sự quan tâm, đồng hành và tài trợ của LG, cùng sự hỗ trợ từ đơn vị triển khai dự án - CLB Youth Hope, Trường Quốc tế RGSV, ước mơ về một thư viện khang trang đã trở thành hiện thực. Đây không chỉ là món quà về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, mở ra cánh cửa tri thức, giúp các em học sinh của chúng tôi thêm cơ hội học tập, khám phá và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai”.

Không gian khám phá tri thức mới khang trang cho các em học sinh (Ảnh: LG).

Trước đó, LG đã đồng hành cùng dự án “Ươm mầm xanh - Gieo mật ngọt” tại Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hóa), góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng địa phương. Trong thời gian tới, LG cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án hỗ trợ nâng cấp sân bóng cho Trường Tiểu học Bảo Đài, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh, tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích và an toàn cho trẻ em.