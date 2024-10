Kỳ tích của chàng trai Vân Kiều trên hành trình đỗ trường cảnh sát

Hồ Văn Minh (SN 2006), trong gia đình có 4 anh, chị, em, tại bản Rìn Rìn - bản làng giáp biên giới Việt - Lào, thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Từ khi còn nhỏ, để theo đuổi con chữ, Minh phải cuốc bộ băng rừng, lội suối để đến được điểm trường.

Vất vả là vậy, nhưng Minh rất ham học, luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình, để có tương lai tươi sáng. Bạn bè không ít người bỏ học giữa chừng về phụ gia đình làm nương, rẫy hoặc đi làm thuê, nhưng Minh một lòng kiên trì theo đuổi con đường học tập, ấp ủ ước mơ lớn lên sẽ trở thành một chiến sĩ công an.

Minh trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn (Ảnh: Nhật Anh).

Với ý chí và sự nỗ lực không ngừng, Minh luôn đạt thành tích cao trong học tập và là học sinh duy nhất ở bản Rìn Rìn theo học cấp 2 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh.

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện đi lại, Minh đi bộ hơn 15km từ bản Rìn Rìn ra đường lớn để bắt xe khách xuống trường. Cũng vì không có tiền đi xe nên Minh rất ít khi về nhà. Những ngày nghỉ, Minh thường ở lại trường ôn bài và chỉ về nhà vào dịp nghỉ hè và Tết Nguyên đán.

"Từ cấp 2, em được thầy, cô giáo tư vấn, với hoàn cảnh của mình, muốn làm công an cần nỗ lực để được học tại Trường Văn hóa, Bộ Công an, trường đào tạo văn hóa dành cho người dân tộc thiểu số. Học ở đây, bọn em được hỗ trợ kinh phí ăn, được dự tuyển vào các trường công an", Minh chia sẻ.

Minh cho hay, Trường Văn hóa, Bộ Công an (đóng ở Thái Nguyên) chỉ tiêu tuyển sinh rất ít nên ngoài tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, học sinh phải có học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm tốt trong các năm học Trung học cơ sở.

Với sự nỗ lực của mình, Minh đã vượt qua khó khăn, thử thách, đáp ứng các tiêu chí để theo học cấp 3 tại Trường Văn hóa, Bộ Công an. Hành trang ra Thái Nguyên của Minh ngày ấy chỉ có vài bộ quần áo cũ, sách vở và những lời căn dặn, lo lắng của bố, mẹ, sự kỳ vọng của bản làng.

Không phụ lòng tin yêu của mọi người, những năm cấp 3, Minh luôn đạt thành tích cao, đặc biệt là các môn văn học, lịch sử, địa lý.

"Quả ngọt" đến khi mới đây, em thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 với số điểm cao (địa lý 9,50 điểm, lịch sử 9,75 điểm và văn học 7,75 điểm).

"Biết tin mình thi đỗ, em mừng lắm, sau những cố gắng, em có được kết quả như mơ ước. Em sẽ nỗ lực rèn luyện thật tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ xin về làm việc tại các vùng biên giới, đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình trong xây dựng bản làng, quê hương phát triển", Minh tâm sự.

Hồ Văn Minh chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm sau khi hoàn thành chương trình THPT tại Trường Văn hóa, Bộ Công an (Ảnh: Nhật Anh).

Thi đỗ trường cảnh sát, Hồ Văn Minh đã tạo nên kỳ tích khi trở thành học sinh Bru - Vân Kiều đầu tiên ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh đỗ vào ngành này.

Thành quả của Minh không chỉ minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Minh, mà còn là động lực để lan tỏa, cổ vũ tinh thần cho các thế hệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vững bước trên con đường đến trường.

"Con thi đỗ vào ngành công an, tôi rất tự hào, người dân trong bản còn đến nhà chúc mừng, ai cũng phấn khởi. Tôi tin rằng, trong môi trường được rèn luyện, cháu sẽ trưởng thành hơn, trở thành một chiến sĩ công an dũng cảm, tận tụy", ông Hồ Văn Trường, bố của Minh, vui mừng nói.