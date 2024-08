"Không được phép thu quỹ lớp, sẽ kiểm tra đột xuất bữa ăn học sinh"

Kiểm soát hoạt động thu chi, suất ăn bán trú

Năm học 2024-2025 sắp tới, nhiều phụ huynh quan tâm tới câu chuyện thu chi, tổ chức học liên kết, đóng các khoản quỹ, chất lượng suất ăn bán trú...

Trong những năm gần đây, tại TPHCM đã thực hiện tốt công tác kiểm soát thu chi, tuy nhiên, vẫn phát sinh một số cơ sở thu chi gây bức xúc. Điển hình là câu chuyện quỹ lớp 310 triệu đồng của Trường Tiểu học Hồng Hà vào năm học 2023-2024.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về vấn đề quản lý thu chi trong năm học tới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM cho biết, Hội đồng Nhân dân TPHCM đã ban hành nghị quyết thông qua 9 khoản thu đầu năm. Các cơ sở giáo dục sẽ dựa trên định mức này để xây dựng mức thu phù hợp, đúng quy định.

Các mức thu được HĐND TPHCM quy định trong năm học 2024-2025 (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).

Với những khoản không quy định trong nghị quyết, Sở GD&ĐT TPHCM đang xin ý kiến góp ý của các quận huyện, sau đó phối hợp với Sở Tài chính xây dựng nội dung hướng dẫn để các cơ sở giáo dục thực hiện thống nhất. Nội dung này cũng giúp cha mẹ học sinh có cơ sở giám sát việc thực hiện của các trường.

Đồng thời, sở chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi, công tác quản lý cơ sở vật chất đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

"Các cơ sở giáo dục cần thực hiện theo đúng quy định, phải có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Sở sẽ tiếp thu mọi phản hồi của cơ quan báo chí, phụ huynh để kịp thời điều chỉnh, nhắc nhở (nếu có sai phạm)", ông Nguyễn Quốc Bảo nói đồng thời nhấn mạnh quy định không được phép thu quỹ lớp.

Cùng với đó, vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học được đặt lên hàng đầu. Điểm mới của năm học này là tiền ăn bán trú sẽ thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Nhiều phụ huynh tiếp tục bày tỏ lo lắng cả về số lượng và chất lượng bữa ăn.

Sở GD&ĐT TPHCM tăng cường chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Phó giám đốc sở cho biết lãnh đạo UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở An toàn thực phẩm triển khai quyết liệt hơn nữa công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Tới đây, sở sẽ kiểm tra đột xuất bữa ăn học sinh ở các trường để đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường cơ sở vật chất

Năm học 2024-2025, TPHCM có khoảng 1,7 triệu học sinh, tăng hơn 24.000 trẻ so với năm ngoái. Số học sinh tăng nhiều ở cấp THPT do chênh lệch giữa học sinh khối lớp 12 ra trường và lớp 9 tốt nghiệp vào học lớp 10.

Dẫu vậy, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc khẳng định vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học.

Theo Sở GD&ĐT, dự kiến trong năm 2024 sẽ đưa vào sử dụng 23 dự án với 476 phòng học mới. Trong đó, số phòng học tăng thêm là 412 phòng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho năm học 2024-2025 (tính đến tháng 7/2024) gồm 3.522 giáo viên. Trong đó, 79 giáo viên chuyên biệt, 649 giáo viên mầm non, 1.243 giáo viên tiểu học, 1.151 giáo viên bậc THCS và 720 nhân viên các cấp.

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt 1 của sở có 337 chỉ tiêu (gồm 263 giáo viên và 74 nhân viên). Kết quả đã có 279 ứng viên trúng tuyển (gồm 253 giáo viên và 44 nhân viên). Hiện các ứng viên hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Dù vậy, nguồn tham gia tuyển dụng chưa đáp ứng nhu cầu tại vị trí giáo viên tiếng Anh (tiểu học), tin học, mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ và một số vị trí nhân viên.