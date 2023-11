Khám phá cung đường "hệ mặt trời" trong lòng Hà Nội

Hành trình đi qua các mô hình cổng hành tinh với tỷ lệ thật của hệ mặt trời được thiết kế bởi nghệ sĩ Oliver Jeffers; nhà khoa học, giáo sư Stephen Smartt; đội ngũ sáng tạo được dẫn dắt bởi tổ chức nghệ thuật truyền thông đa phương tiện sáng tạo của Bắc Ireland Nerve Centre (Vương quốc Anh) và DNXH Think Playgrounds - Nghĩ về sân chơi trong phố (Việt Nam).

Cung đường gồm 11 mô hình cổng vòm tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, trái đất và 8 hành tinh. Hành trình diễn ra từ ngày 12/11 đến 24/11, bắt đầu tại Công viên Thống Nhất, sau đó tiến vào "không gian" qua hồ Gươm và kết thúc tại Vườn Bách Thảo. Ngày 19/11 có các sự kiện cộng đồng sáng tạo như: thiết kế mũ phi hành gia, tour khám phá tương tác, tự làm slime vũ trụ (một loại đồ chơi được làm từ keo hồ, xà phòng hoặc nước rửa chén), trau dồi kiến thức về thiên văn...

Điểm đầu của hành trình là cổng mặt trời tại Công viên Thống Nhất.

Với tỷ lệ 1:591 triệu so với thực tế, mô hình mặt trời có đường kính 2,35m và trái đất 2,2cm, trong khi sao Diêm Vương (Pluto) chỉ 4 milimet. Ông David Lewis, Giám đốc sản xuất tại Nerve Centre, cho biết tỷ lệ 1:591 triệu được lựa chọn theo một số tiêu chuẩn quan trọng.

Trước hết, khi tính toán với một tỷ lệ nhỏ hơn, hệ mặt trời kéo dài khoảng 5km. Tuy nhiên, điều này không khả thi vì các hành tinh sẽ trở nên quá nhỏ và không thể nhìn thấy. Sau quá trình đánh giá và tính toán, tỷ lệ chuẩn được đưa ra giúp các hành tinh có kích thước phù hợp để quan sát mà vẫn duy trì được sự thú vị và hiểu biết về vị trí của chúng trong hệ mặt trời.

Our Place in Space với chuyến du hành qua các thành phố ở Vương quốc Anh trong suốt năm 2022 và 2023, nay có mặt tại Hà Nội. Tổ chức góp phần đưa dự án này về Việt Nam là Think Playgrounds với sự giúp đỡ của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Huệ Phương, Phó Giám đốc của Think Playgrounds, người trực tiếp sang Cambridge (Anh) trải nghiệm Our Place in Space, từng lo lắng khi tìm giải pháp phù hợp để đưa cung đường này về Việt Nam mà vẫn đảm bảo chất lượng và truyền tải các thông điệp hiệu quả nhất.

Ông David Lewis, Giám đốc sản xuất tại Nerve Centre và bà Nguyễn Huệ Phương, Phó Giám đốc của Think Playgrounds tại cổng mặt trăng và trái đất.

Theo ông David Lewis, quá trình triển khai Our Place in Space đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều đối tác đa lĩnh vực cùng với sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan chính quyền để có thể sắp đặt tại các không gian công cộng lớn tại Hà Nội là Công viên Thống Nhất, Hồ Gươm và Công viên Bách Thảo.

Quá trình chuyển đổi từ thiết kế ở Anh sang triển khai ở Việt Nam mang lại nhiều thách thức, khi cần đảm bảo về chất lượng thẩm mỹ như phiên bản gốc với một ngân sách hữu hạn, sự khác biệt về vật liệu sản xuất và trình độ nhân lực sản xuất tại Việt Nam.

Tháng 7, Think Playgrounds bắt đầu chế tác thử nghiệm cổng vòm đầu tiên - tượng trưng cho trái đất. Với việc tận dụng tối đa nguồn lực như gỗ tái chế, huy động tài trợ sơn… Think Playgrounds đã nỗ lực hoàn thiện cổng Hành tinh đảm bảo được các tiêu chuẩn khắt khe của phiên bản gốc tại Vương quốc Anh.

Suy nghĩ về sự tồn tại của con người

Thông qua Our Place In Space, ông David Lewis mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người từ trẻ em đến người cao tuổi để tìm hiểu hệ mặt trời và suy nghĩ về sự tồn tại của chúng ta dưới một lăng kính độc đáo và cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Con người sẽ suy nghĩ về tầm quan trọng của việc bảo vệ trái đất, khám phá ý nghĩa về việc sống trên trái đất vào thời điểm hiện tại và cách chúng ta có thể sẻ chia, bảo vệ hành tinh này trong tương lai.

Du khách khám phá sao kim.

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, cho biết Our Place in Space là một phần quan trọng của chương trình UK/Viet Nam Season nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Anh tại Việt Nam và kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Một trong nhiều khía cạnh thú vị của dự án là trải rộng trên nhiều lĩnh vực: khoa học, thiên văn học, văn học, nghệ thuật thị giác, tiếng Anh, công nghệ....

"Có nhiều hoạt động giáo dục khác nhau trong dự án này, bao gồm các chuyến tham quan dành cho học sinh, sinh viên, gồm cả những học sinh khiếm thính. Đó là điểm nổi bật của dự án mà chúng tôi tự hào được hỗ trợ", bà Donna cho hay.

Trẻ nhỏ được bố mẹ dẫn đến cung đường hệ mặt trời khám phá vũ trụ dịp cuối tuần.

Ngoài ra, một số hoạt động bên lề khác như tham gia tour du hành hệ mặt trời, cuộc thi vẽ tranh về vũ trụ, đọc sách tại khu vực cổng trái đất, trải nghiệm STEM, tìm hiểu về thiên văn... cũng thu hút du khách, đặc biệt là trẻ em.

Đơn vị xuất bản Nhã Nam cho biết chuyến du hành qua các hành tinh trong hệ mặt trời khơi gợi sự tò mò và đam mê khám phá của trẻ em đối với vũ trụ, thiên văn, các hành tinh... là cơ hội giới thiệu những cuốn sách về những chủ đề trên.

"Chúng tôi hy vọng lan tỏa thông điệp của Oliver Jeffers về sự tử tế, tôn trọng và giá trị của việc chia sẻ mà anh đã nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách của mình: mặc dù trái đất có 7,5 tỷ người, nhưng sẽ có đủ cho tất cả mọi người nếu chúng ta chia sẻ", đơn vị xuất bản Nhã Nam cho hay.