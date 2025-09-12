Keppel tiếp thêm hành trang công nghệ cho hơn 1.200 học sinh

Khó khăn chồng chất nơi vùng biên

Điều kiện địa lý tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại các khu vực gần biên giới, đã gây ra một số trở ngại trong công tác giảng dạy và học tập công nghệ thông tin, cũng như khả năng tiếp cận kiến thức kỹ thuật số của các học sinh nơi đây. Trường THPT Nguyễn Huệ A, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ), là một ví dụ. Phòng tin học tại trường hiện có 48 chiếc máy tính cũ mà một nửa số đó đã không còn hoạt động. Máy thường xuyên hư hỏng, vận hành chậm, khiến mỗi giờ học tin học trở thành thử thách cho cả thầy và trò.

Một góc phòng tin học tại trường THPT Nguyễn Huệ A (Ảnh: Keppel).

Cách đó không xa, Trường Tiểu học Thanh Bình, tình cảnh còn khó khăn hơn khi phòng tin học xây từ nhiều năm trước nay đã hoen ố vì mái dột, tường thấm, ánh sáng yếu. Toàn trường chỉ có 18 máy tính cũ kỹ, thường xuyên hỏng hóc.

Cam kết đồng hành cùng nền giáo dục Việt Nam của doanh nghiệp Singapore

Với cam kết đồng hành cùng nền giáo dục Việt Nam, Keppel, doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản có trụ sở tại Singapore và đã có hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam đưa “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) đến với hơn 1.200 học sinh tại Trường THPT Nguyễn Huệ A và trường Tiểu học Thanh Bình, Đồng Nai.

Ông Lim Kay Siong (trái) Trưởng bộ phận Thương mại, Khối Bất động sản Keppel Việt Nam, thay mặt doanh nghiệp trao biểu trưng cho thầy Đào Nguyên Bình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ A tại chương trình (Ảnh: Keppel).

Trong khuôn khổ chương trình, Keppel đã trao tặng 60 máy tính và hơn 900 đầu sách cho thư viện của hai trường. Đặc biệt, Trường Tiểu học Thanh Bình còn được tài trợ sửa chữa mái, nâng cấp phòng tin học, mang đến một không gian học tập khang trang hơn cho học sinh.

Ông Lim Kay Siong (phải) Trưởng bộ phận Thương mại, Khối Bất động sản Keppel Việt Nam, thay mặt doanh nghiệp trao biểu trưng cho thầy Bùi Quốc Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Bình tại chương trình (Ảnh: Keppel).

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Long, cho biết: “Mặc dù địa phương đã quan tâm đến việc đầu tư vào cơ sở vật chất để giảng dạy và học tập môn công nghệ thông tin, tuy nhiên những nỗ lực ấy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn của các trường gần biên giới. Do đó, các máy tính từ chương trình Bytes for Future (Cỗ máy tri thức) là món quà ý nghĩa mà Keppel đã trao tặng cho hai trường, và là động lực để trường tiếp tục hành trình đưa công nghệ thông tin đến gần hơn với các em học sinh”.

Ông Bùi Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Bình chia sẻ: “Trường Tiểu học Thanh Bình nằm ở khu vực vùng sâu, gần biên giới, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực phục vụ dạy và học công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ thiết thực của Keppel thông qua chương trình “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) có ý nghĩa to lớn”.

Các em học sinh trường THPT Nguyễn Huệ A, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên Keppel, sử dụng máy tính do Keppel trao tặng để phục vụ nghiên cứu thông tin và tìm kiếm tư liệu học tập (Ảnh: Keppel).

Cũng là một trong hai trường được trao tặng máy tính và sách thuộc chương trình “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) năm nay, ông Đào Nguyên Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ A không giấu được niềm vui: “Những món quà thiết thực là máy tính, sách vở và sự đồng hành về tinh thần đã góp phần tháo gỡ khó khăn, mở ra cho thầy và trò nhà trường những điều kiện thuận lợi hơn trong giảng dạy và học tập, đặc biệt trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong thời đại số”.

Các em học sinh trường THPT Nguyễn Huệ A và tình nguyện viên Keppel tham gia một trò chơi giáo dục trên máy tính do Keppel trao tặng tại chương trình Bytes for Future (Ảnh: Keppel).

Được Keppel khởi xướng lần đầu vào năm 2024, “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) hướng đến mục tiêu trang bị những công cụ và kiến thức cần thiết để thế hệ trẻ hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên số. Trong năm đầu tiên tổ chức, chương trình đã hỗ trợ hơn 800 học sinh tại hai trường ở Tây Ninh thông qua việc trao tặng 80 máy tính, 4 máy điều hòa không khí và các đầu sách cho thư viện trường.

Các em học sinh trường Tiểu học Thanh Bình hào hứng đọc sách do Keppel trao tặng (Ảnh: Keppel).

Keppel cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác cùng chí hướng để triển khai những sáng kiến ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển cho cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của Việt Nam.