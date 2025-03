Hơn 20 học sinh ở Bình Dương nhập viện nghi do nắng nóng

Chiều 21/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, hơn 20 học sinh Trường Trung Tiểu học Marie Curie, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một nhập viện chiều 20/3 đã xuất viện và đi học trở lại bình thường.

Hơn 20 học sinh Trường Trung Tiểu học Marie Curie đã xuất viện và đi học bình thường (Ảnh: W.A.).

Theo vị này, nguyên nhân số học sinh trên phải nhập viện ban đầu được xác định không phải do ngộ độc. Lý do các em nhập viện là do thời tiết nắng, học sinh chơi đùa nhiều dẫn đến bị sốc nhiệt, mệt mỏi trong người.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 21/3, Trường Trung Tiểu học Marie Curie đã có buổi làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế TP Thủ Dầu Một và Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kết luận, sự cố xảy ra tại trường không liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Đoàn xác định, nguyên nhân có thể liên quan đến thời tiết nắng nóng, khu vực sân trường kín, học sinh vận động nhiều dẫn đến mất nước, mệt...

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/3, hơn 20 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở tại trường phải nhập viện điều trị trong tình trạng mệt mỏi. Một số học sinh có biểu hiện chóng mặt và bị ói...

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã thăm khám và điều trị cho các em. Sau đó, nhóm học sinh đã được xuất viện và được các bác sĩ khuyến cáo theo dõi tại nhà.

Được biết, Trường Trung Tiểu học Marie Curie nhập nguồn nguyên liệu ở bên ngoài vào trường để nấu ăn, phục vụ bữa ăn trưa cho học sinh tại trường.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được các đơn vị có liên quan phối hợp tiếp tục làm rõ.