Hơn 142.000 thí sinh TPHCM sẵn sàng cho kỳ thi lớn nhất cả nước

Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại TPHCM, với 142.899 thí sinh đăng ký, đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố hơn 14 triệu dân.

Tại các điểm thi, thí sinh đã có mặt từ sớm để làm thủ tục, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên, tiếp sức cho con em mình trước ngày thi quan trọng.

Chị Lê Hoàng Phụng (46 tuổi, phường Bình Dương) chia sẻ: “Đây là một cột mốc quan trọng của con nên tôi muốn ở bên cạnh, đồng hành và động viên con trong suốt kỳ thi này”.

Khoảng 13h30, trời đổ mưa tại TPHCM, nhưng không khí tại các điểm thi vẫn sôi động.

Các tình nguyện viên đã kịp thời hỗ trợ thí sinh vào điểm thi, đảm bảo không ai bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Năm nay, TPHCM (sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) có tổng cộng 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, bao gồm 188 điểm tại khu vực TPHCM, 30 điểm tại Bình Dương và 28 điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc khu Côn Đảo cũng có một điểm thi riêng. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống camera giám sát đã hoàn tất.

Một trường hợp đặc biệt là em Trần Hồ Hoàng Phúc, thí sinh khuyết tật ở chân, được mẹ chở từ phường Long Trường đến điểm thi THPT Lê Quý Đôn, cách nhà 20km. Phúc nuôi ước mơ trở thành giáo viên Ngữ văn và được hội đồng thi hỗ trợ tận tình trong quá trình làm thủ tục.

Đỗ Ngọc Hà, học sinh trung cấp Nhạc viện TPHCM, chia sẻ tâm lý thoải mái khi chỉ đặt mục tiêu tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, Mai Anh, một thí sinh khác, dù đã ôn tập kỹ vẫn không khỏi hồi hộp, lo lắng cho kỳ thi sắp tới.

Kỳ thi năm nay cũng ghi nhận số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi cao nhất trong 5 năm qua, với hơn 63.800 người.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 quy định rõ các vật dụng được phép mang vào phòng thi như bút viết, thước kẻ, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản. Các vật dụng bị cấm bao gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, tài liệu và thiết bị truyền tin.

Sau buổi làm thủ tục, nhiều thí sinh đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trước khi chính thức bước vào kỳ thi quan trọng, quyết định tấm vé vào đại học.