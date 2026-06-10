Hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay, Tùng Anh (học sinh ở Hà Nội) sẽ cùng mẹ đến địa điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT và đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Từ tối ngày hôm qua, em đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, kiểm tra căn cước công dân, giấy báo thi. Theo quy định, nếu mất giấy báo trước ngày thi, gia đình phải liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận văn phòng của nhà trường, nơi đăng ký dự thi, để được hỗ trợ kiểm tra thông tin trên hệ thống và hướng dẫn phương án thay thế kịp thời.

Năm nay, nam sinh được xếp dự thi cách nhà khoảng 7km. Trước đó gần một tuần, mẹ em đã thuê khách sạn gần điểm thi, với giá 350.000 đồng/4 tiếng đồng hồ. Khách sạn chỉ còn một phòng duy nhất. Nhiều phụ huynh cùng lớp Tùng Anh cũng đi tìm thuê khách sạn, nhà nghỉ cả tuần trước đó để yên tâm.

Ngoài hai môn bắt buộc toán, văn, năm nay Tùng Anh thi hai môn lý, hóa tự chọn. Nam sinh chọn ngành kỹ thuật vào trường Đại học Bách khoa và Đại học Quốc gia Hà Nội và một số trường khác.

Trước khi tham gia thi tốt nghiệp THPT, Tùng Anh đã chuẩn bị cả chứng chỉ IELTS và điểm TSA ở mức khá, dư 8 điểm so với điểm chuẩn năm 2025 của ngành Kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội. Vậy nên đứng trước kỳ thi trọng đại, cậu khá yên tâm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Nam Anh).

Được biết đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi môn thi sẽ không còn hai loại đề dành cho hai chương trình khác nhau như năm ngoái.

Như vậy, những thí sinh tự do từng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ phải dự thi theo chương trình mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 buổi thi với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35.

Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn toán trong 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thời gian bắt đầu làm bài là 14h30.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Moet).

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường liên hệ thực tiễn và giữ tỷ lệ phân hóa gồm khoảng 40% câu hỏi ở mức nhận biết, 30% mức thông hiểu và 30% mức vận dụng.

“Năm nay, tỷ lệ trên đây không khác biệt. Đề thi vẫn theo hướng chú trọng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới 2018”, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT nói.

Theo lời khuyên của chuyên gia này, đề thi chủ yếu tập trung trong chương trình lớp 12. Thí sinh chỉ cần học chắc kiến thức và đặc biệt chú ý liên hệ với đời sống thực tiễn.

“Sách giáo khoa chỉ là tài liệu mang tính định hướng, không phải là duy nhất nên học sinh cần chú ý đến yếu tố vận dụng kiến thức vào cuộc sống sẽ làm bài tốt”, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà đưa ra lời khuyên.

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28/6. Kết quả thi sẽ công bố vào 8h ngày 1/7.