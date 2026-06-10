Thêm một tỉnh công bố điểm thi lớp 10 năm 2026

Thí sinh tra cứu điểm thi vào 10 Lạng Sơn tại link: https://hstsdaucap.langson.edu.vn/ts10/xemDiem.

Năm nay, Trường THPT chuyên Chu Văn An tuyển 12 lớp chuyên với 420 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cũng hướng dẫn các nhà trường thông báo rộng rãi kết quả thi, đồng thời triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ nhập học và phúc khảo bài thi theo quy định, bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Lạng Sơn được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28/5 với hơn 11.330 bài thi cần chấm.

Ngày 1/6, công tác chấm thi được triển khai với gần 400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được huy động thực hiện các nhiệm vụ liên quan.