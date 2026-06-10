TPHCM: 8 thí sinh đặc biệt được thi ở phòng riêng, có người viết hộ bài

Phòng thi đặc biệt được giám sát bởi thiết bị ghi âm, ghi hình trong quá trình giám thị ghi bài giúp thí sinh bị tai nạn, không thể tự viết bài (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, 6 điểm thi có thí sinh bị gãy tay do tai nạn, không thể tự viết bài gồm: Trường THCS Tôn Thất Tùng; THPT Tạ Quang Bửu; THPT Nguyễn Khuyến; THPT Hoàng Hoa Thám; THPT Bình An; THPT Bến Cát. Mỗi điểm một thí sinh.

Bên cạnh đó, tại 2 điểm thi THCS Nguyễn Huệ và THCS Nguyễn Thái Bình mỗi điểm cũng có 1 thí sinh tay yếu do khuyết tật nặng cũng được bố trí phòng riêng.

Ở những điểm thi này sẽ cử cán bộ coi thi không tham gia giảng dạy các môn thí sinh dự thi hỗ trợ viết bài. Phòng thi được bố trí 2 cán bộ coi thi và camera ghi hình liên tục.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập. Với quy mô gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi, Thành phố trở thành địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.

Để tổ chức kỳ thi, TPHCM đã bố trí 248 điểm thi, với 5.955 phòng thi, đồng thời huy động 25.030 người phục vụ kỳ thi.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TTPHCM, quy mô kỳ thi lớn với số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, phân bổ rộng khắp trên địa bàn nên đã đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có trong công tác tổ chức kỳ thi.

Trong đó, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều phối, quản lý; điều kiện thời tiết có thể diễn biến phức tạp, bất thường trong thời gian tổ chức thi, ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi.

Mặt khác, yêu cầu đảm bảo an ninh mạng, bảo mật đề thi, bài thi ngày càng cao; sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao khiến công tác phòng chống gian lận ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và lực lượng giám sát chuyên nghiệp, liên tục trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Chiều nay (10/6), thí sinh có mặt tại các điểm thi làm thủ tục dự thi và nghe sinh hoạt quy chế thi. Ngày mai (11/6), buổi sáng thí sinh bắt đầu bước vào môn thi đầu tiên môn ngữ văn; buổi chiều dự thi môn toán. Buổi sáng ngày 12/6, thí sinh dự thi bài thi tự chọn.

Hoàng Quân