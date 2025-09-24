Học viện Nông nghiệp đón tân sinh viên khóa 70

Chương trình văn nghệ chào mừng tân sinh viên của các khoa (Ảnh: Học viện Nông nghiệp).

Mỗi chương trình chào tân sinh viên của từng khoa có màu sắc riêng, nhưng đều cùng chung một ý nghĩa: gửi lời chào đến thế hệ sinh viên mới, khơi dậy niềm tin và khát vọng trên hành trình học tập, nghiên cứu và cống hiến.

Tại khoa Kinh tế và Quản lý, chia sẻ của các giảng viên và cựu sinh viên đã giúp tân sinh viên hình dung rõ hơn về môi trường học tập năng động, nhiều cơ hội thử thách và khẳng định bản thân.

Khoa Kinh tế và Quản lý tổ chức gặp mặt tân sinh viên đầu năm (Ảnh: Học viện Nông nghiệp).

Trong khi đó, khoa Chăn nuôi mở ra hành trình tri thức và cơ hội bằng các hoạt động giao lưu, định hướng nghề nghiệp, giúp các em thấy rõ vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển ngành chăn nuôi hiện đại.

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thổi bùng niềm hứng khởi bằng ngày hội ngập tràn tinh thần đoàn kết, để sinh viên mới cảm nhận sự tự hào khi trở thành một phần của mái nhà chung.

Với khoa Tài nguyên và Môi trường, không gian sự kiện tràn đầy khát vọng cống hiến, thôi thúc sinh viên học tập để góp phần bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên đất nước.

Không khí trẻ trung, sáng tạo cũng lan tỏa tại khoa Công nghệ thông tin, nơi những công dân số tương lai bắt đầu một hành trình mới với nhiều cơ hội gắn liền cùng sự phát triển công nghệ 4.0.

Tại khoa Thú y, sự hiện diện của doanh nghiệp trong buổi gặp gỡ đầu tiên đã minh chứng cho cam kết đào tạo gắn liền thực tiễn, mở ra hướng đi nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên.

Toàn cảnh buổi gặp mặt tân sinh viên ngành Thú y khóa 70 (Ảnh: Học viện Nông nghiệp).

Chương trình gặp gỡ tân sinh viên diễn ra tại các khoa không đơn thuần là hoạt động thường niên, mà còn là thông điệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam: đồng hành, định hướng và tiếp sức cho thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức.

Tân sinh viên giao lưu tại buổi chào tân sinh viên của khoa Cơ - Điện (Ảnh: Học viện Nông nghiệp).

Chuỗi hoạt động chào tân sinh viên của các khoa tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam để lại nhiều dấu ấn. Sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, kỹ lưỡng về các chương trình đào tạo, đồng thời tạo cầu nối giữa sinh viên - giảng viên - doanh nghiệp hứa hẹn sẽ mang đến cho tân sinh viên môi trường học tập năng động.

Mỗi tân sinh viên khóa 70 sẽ được học tập, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để sớm trưởng thành, bản lĩnh và sẵn sàng góp phần vào sự phát triển của đất nước trong tương lai.