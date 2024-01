Học viên học được gì từ Samsung Innovation Campus?

SIC đem đến kiến thức và những người bạn mới

Đó là lời khẳng định từ Nguyễn Anh Thái (lớp 8A3, trường THCS Thanh Xuân) khi được hỏi về khoảng thời gian tham gia khóa học Coding & Programing của SIC 2022-2023. Yêu thích môn toán và tin học, Thái đến với SIC cùng mong muốn được biết thêm những kiến thức mới và thú vị từ lập trình.

"Tham gia chương trình Coding & Programing tại SIC đã tạo cơ hội rất lớn cho em được học tập và rèn luyện khả năng lập trình, đồng thời giúp em tìm kiếm thêm những người bạn mới", Thái cho biết.

Nguyễn Anh Thái (thứ 3 từ trái qua phải) hứng thú với những nội dung được học tại Samsung Innovation Campus (Ảnh: BTC).

Biết thêm nhiều kiến thức liên quan đến lập trình, máy tính cũng là mục tiêu của Phan Nguyễn Minh Hiếu (lớp 11A1, trường iSchool Quy Nhơn) quyết định đặt bút đăng ký tham dự khóa học nền tảng Coding & Programing tại SIC 2022-2023.

"Ngoài những tiết học coding, em còn có cơ hội tiếp xúc, lắp ráp, vận hành các thiết bị robot, điện tử, những thứ mà nếu không tham gia SIC chắc em sẽ ít có cơ hội chạm đến. Em nghĩ nó sẽ rất hữu ích khi em học đại học, thậm chí sau khi ra trường", Hiếu chia sẻ.

Bạn trẻ yêu công nghệ này cũng cho biết bản thân cảm thấy khá tự hào vì đã tiếp cận được một lĩnh vực mà nhiều người khó có thể tham gia. Thông qua quá trình học, Hiếu không chỉ "gõ máy" mà còn tìm được nhiều người bạn đồng hành cùng chung đam mê khắp 3 miền đất nước.

Trong khi đó, Anh Thái cũng chia sẻ thêm về cảm xúc vui buồn khi hoàn tất khóa học tại SIC."Trong quá trình tham gia SIC, em đã được học tập từ những thầy cô, chuyên gia trình độ cao đồng thời gặp gỡ những anh chị, người bạn mới đến từ các tỉnh thành. Khóa học này giúp em có được khoảng thời gian rất vui vẻ - những kỷ niệm khó quên", Thái bày tỏ.

Dù đã tốt nghiệp SIC, nhưng với Nguyễn Lương Hoài An (lớp 9A5, trường THCS Thanh Xuân) đam mê công nghệ thông tin (CNTT) không dừng lại ở đây. Hoài An cho biết rất thích lĩnh vực này và ao ước trở thành lập trình viên trong tương lai. "Em tin rằng những kiến thức em đã học từ SIC sẽ là nền tảng vững chắc của em trong hành trình chạm đến ước mơ", Hoài An khẳng định.

Các thí sinh đã có những kỷ niệm khó quên tại Samsung Innovation Campus (Ảnh: BTC).

Còn với Anh Thái, con đường theo đuổi đam mê đã được định hình khá rõ ràng. "Trong giai đoạn này, em sẽ vận dụng các kiến thức học được từ SIC để tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, tin học trẻ cấp quận và thành phố. Trong tương lai, em hy vọng mình trở thành lập trình viên và vui hơn nữa, được làm việc trong tập đoàn Samsung", Thái tiết lộ.

Trong khi với Minh Hiếu, tuy chưa có định hướng đi đường dài với CNTT, nhưng Hiếu cho rằng, những kiến thức và kỹ năng từ SIC hỗ trợ thiết thực cho Hiếu trong công việc tương lai, nhất là khi thị trường lao động Việt Nam đang ngày càng tiến gần hơn đến kỷ nguyên số.

Cơ hội sáng tạo trọn đam mê cùng Innovation Tech Challenge

Dù mục tiêu và đích đến có khác nhau, việc nghiệm thu những gì mình đã học tại SIC, đồng thời nắm lấy cơ hội thử sức tại một sân chơi lớn với những người bạn cùng đam mê là lý do để ba tài năng trẻ cùng những người bạn của mình đến với Innovation Tech Challenge - cuộc thi sáng tạo CNTT dành riêng cho những tài năng trẻ đã tốt nghiệp SIC.

"Innovation Tech Challenge là sân chơi lý tưởng dành cho những học viên mới học và có kiến thức căn bản về lập trình và kỹ thuật như chúng em", Hoài An đánh giá.

Còn với Anh Thái, cậu cho biết muốn được sử dụng những kiến thức bổ ích đã được học từ SIC vào làm các sản phẩm thực tế. "Em muốn có những trải nghiệm giao lưu, học hỏi bổ ích từ chương trình", Anh Thái chia sẻ.

Cuộc thi Innovation Tech Challenge là nơi giúp các em học sinh ứng dụng kiến thức được học để giải quyết các vấn đề thực tế (Ảnh: BTC).

Theo đó, tham gia Innovation Tech Challenge, các học viên đã áp dụng nhiều kiến thức nền tảng đã học tại SIC để hoàn thành đề tài của mình. "Arduino Code là quan trọng nhất, tiếp đó là một vài kiến thức về cơ khí", Minh Hiếu tiết lộ.

Thái lấy kiến thức lập trình Python từ SIC làm "vốn liếng" để giúp robot có thể dò line. Trong khi Hoài An sử dụng những gì đã học từ SIC và một số hiểu biết bên ngoài để lập trình robot tự động cảm biến và di chuyển theo vạch.

Trong quá trình một tháng tham gia cuộc thi đầy cam go, các học viên SIC cũng từng nhiều lần gặp chướng ngại vật. "Khó khăn nhất có lẽ là việc thiết kế và vận hành sản phẩm sao cho có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trơn tru", Minh Hiếu bộc bạch.

Bên cạnh đó, thời gian triển khai đề tài khá ngắn cũng là một thử thách lớn, theo Hoài An và Anh Thái. "Đã có lúc chúng em nghĩ nhóm không thể hoàn thành được kịp thời hạn, nhưng may mắn nhờ sự hỗ trợ, góp ý của thầy cô, các chuyên gia cố vấn của SIC, chúng em đã hoàn thành sản phẩm đúng thời hạn và có thể điều khiển được robot mượt mà trong hôm dự thi", Hoài An hồi hộp kể lại.

Kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm thực tế là những điều mà học viên sẽ nhận được sau khóa học tại Samsung Innovation Campus (Ảnh: BTC).

Nền tảng kiến thức, kỹ năng CNTT, cơ hội thử sức tại sân chơi công nghệ với nhiều kỷ niệm khó quên trong quá trình thực hiện dự án,… là những giá trị to lớn mà SIC đã mang lại cho các học viên trong nhiều năm qua. Đó cũng là lý do, SIC qua bao nhiêu niên khóa, vẫn là chương trình phát triển năng lực CNTT thu hút giới trẻ ba miền lựa chọn tham gia, trở thành bệ phóng của hàng triệu tài năng công nghệ trẻ Việt.