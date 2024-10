Học tú tài quốc tế (IB) tại Hà Lan: giảm học phí đến 10.000 EUR

Thành lập từ năm 1934, Trường Trung học Nội trú Quốc tế Eerde tọa lạc tại vùng ngoại ô yên bình, cách trung tâm thủ đô Amsterdam 2 giờ lái xe.

Với mục tiêu giúp học sinh khám phá tiềm năng bản thân, Eerde cung cấp môi trường học tập trải nghiệm, khuyến khích sự độc lập và sáng tạo. Trường cung cấp hình thức nội trú và bán trú, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện.

Học sinh từ 6 đến 19 tuổi có thể theo học tại Eerde. Học sinh từ 12 tuổi trở lên có thể đăng ký học nội trú. Eerde được kiểm định bởi Hội đồng Trung học Quốc tế (CIS), Hiệp hội Giáo dục các bang Trung Mỹ (MSA) và nhiều tổ chức giáo dục khác.

Eerde International Boarding School - Trường Trung học Nội trú Quốc tế nổi tiếng tại Hà Lan (Ảnh: Eerde).

Từ bằng tú tài quốc tế (IB Diploma), AP (Advanced Placement) đến IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), Eerde mang đến cho học sinh nhiều lựa chọn để chuẩn bị cho tương lai. Tất cả chương trình giảng dạy tại trường đều bằng tiếng Anh.

Học sinh tốt nghiệp tại Eerde có thể được nhận vào các trường như Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology, Groningen University, Hogeschool van Amsterdam (Hà Lan); University of California Los Angeles (Mỹ); University of Sussex, University of Birmingham, King's College London (Anh), Arteveldehogeschool (Bỉ)…

Hiểu rõ nhu cầu của học sinh quốc tế, Eerde thiết kế chương trình PRE-IB và IB, tạo điều kiện thuận lợi để các du học sinh làm quen và đạt được kết quả cao trong chương trình học quốc tế.

Các bạn học sinh lớp 10 tại Việt Nam có thể đăng ký tham gia chương trình và nhận ưu đãi giảm học phí đến 10.000 EUR.

PRE-IB (1 năm dự bị) là chương trình chuẩn bị giúp học sinh làm quen với phương pháp học tập của IB, trang bị kiến thức nền tảng và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường học thuật quốc tế.

Khác biệt so với giáo dục truyền thống, chương trình IB 2 năm giúp học sinh phát triển toàn diện với 3 trụ cột: lý thuyết về tri thức, Creativity (sáng tạo) - Activity (hoạt động) - Service (dịch vụ) (CAS) và luận văn mở rộng. IB không chỉ là tấm bằng, mà còn là minh chứng cho khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và tinh thần cầu tiến.

Học sinh học tập với các thiết bị thí nghiệm tại trường Eerde (Ảnh: Eerde).

Bên cạnh chương trình IB, Eerde còn đào tạo nhiều chương trình trung học quốc tế khác như IGCSE - tấm vé vào các trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.

IGCSE tập trung phát triển tư duy sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, kỹ năng giải quyết vấn đề, và chiến lược học tập suốt đời. Từ việc thu gom quần áo đến xây nhà cho côn trùng, IGCSE tại Eerde khuyến khích học sinh chủ động tham gia các dự án thực tế, vừa học vừa chơi, vừa rèn luyện kỹ năng sống.

Đội ngũ giáo viên trường Eerde ưu tú, có bằng cấp từ thạc sĩ trở lên. Học sinh được rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng đặt câu hỏi, những tố chất quan trọng để thành công trong môi trường học thuật quốc tế.

Eerde sở hữu cơ sở vật chất vừa truyền thống vừa hiện đại, với lâu đài, các tòa nhà cổ kính. Hiện trường có khoảng 100 học sinh đến từ 23 quốc gia khác nhau, tạo nên một cộng đồng quốc tế đa dạng với nhiều trải nghiệm đa văn hóa.

Các lớp học có quy mô nhỏ, từ 10 -15 học sinh/lớp. Tỷ lệ giáo viên trên học sinh là 1:8. Trường có 2 tòa nhà dành riêng cho nam và nữ. Đội ngũ nhân viên nội trú chuyên nghiệp thường trực, hỗ trợ và chăm sóc học sinh 24/7.

Ký túc xá của học sinh nội trú tại Eerde (Ảnh: Eerde).

Nhờ quan hệ đối tác đặc biệt với Rijksmuseum, học sinh không chỉ được học lý thuyết mà còn có cơ hội trải nghiệm thực tế tại một trong những bảo tàng nghệ thuật hàng đầu thế giới, mở ra cánh cửa khám phá thế giới nghệ thuật.

Eerde là đối tác độc quyền với bảo tàng Rijksmuseum (Hà Lan) (Ảnh: Eerde).

Tại Eerde, học sinh có cơ hội tham gia hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, từ thể thao, nghệ thuật đến các chương trình đặc biệt như cưỡi ngựa, giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Khóa học cưỡi ngựa chuyên nghiệp tại Eerde (Ảnh: Eerde).

Trường thường xuyên tổ chức các khóa học ngắn hạn tại Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Áo, Na Uy, giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm văn hóa đa dạng, rèn luyện kỹ năng sống và mở rộng mối quan hệ quốc tế.

Capstone Education là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn du học, định hướng nghề nghiệp tại Hà Lan, trong đó có trường Eerde. Để lại thông tin để được tư vấn miễn phí tại: https://capstone.edu.vn/eerde_pr.

Thông tin chi tiết liên hệ Capstone Education.

- Hà Nội: số 2 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 0936701696

- TPHCM: số 22 Trần Quý Khoách, Tân Định, quận 1, TPHCM - Điện thoại: 0918215445