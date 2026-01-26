Học sinh bị ở lại lớp trong những trường hợp nào?

Tiểu học: Không hoàn thành chương trình lớp học

Việc đánh giá học sinh tiểu học hiện nay được thực hiện theo Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT.

Về việc xét hoàn thành chương trình lớp học, học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học là những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục ở một trong ba mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành.

Học sinh tiểu học được xét hoàn thành chương trình theo 3 mức gồm Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt và Hoàn thành (Ảnh: Hoài Nam).

Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học.

Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng.

Từ đó, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá và xem xét, quyết định việc được lên lớp hoặc chưa được lên lớp.

Như vậy, ngành giáo dục chủ trương hạn chế tối đa việc lưu ban ở bậc tiểu học, học sinh vẫn có thể không được lên lớp nếu sau quá trình hỗ trợ và đánh giá bổ sung mà chưa đạt yêu cầu tối thiểu theo quy định.

Bậc THCS và THPT: Phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện

Đối với bậc THCS và THPT, việc xét lên lớp được thực hiện theo Thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.

Học sinh THCS, THPT ở lại lớp nếu nghỉ học quá 45 buổi (Ảnh: Hoài Nam).

Về kết quả đánh giá, học sinh được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình THCS, THPT khi đáp ứng đầu đủ 3 điều kiện sau:

Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kỳ nghỉ hè) được đánh giá mức Đạt trở lên;

Kết quả học tập cả năm được đánh giá Đạt trở lên (kể cả sau khi kiểm tra, đánh giá lại các môn học);

Số buổi nghỉ học trong năm không quá 45 buổi, bao gồm cả nghỉ có phép và không phép, liên tục hoặc không liên tục.

Học sinh không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT, học sinh không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học.

Thông tư cũng thể hiện rõ, học sinh không đáp ứng yêu cầu các điều kiện trên thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình THCS, THPT.

Đối với học sinh lớp cuối cấp, kết quả đánh giá của học sinh là căn cứ để xác định học sinh có đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS, THPT hoặc không hoàn thành chương trình.

Điều này đồng nghĩa với việc học sinh lớp 9 hoặc lớp 12 nếu không đạt yêu cầu sẽ không được công nhận hoàn thành chương trình.

Đặc biệt, quy định nhấn mạnh vai trò hỗ trợ, giúp đỡ, đánh giá lại đối với học sinh chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên, việc hỗ trợ không đồng nghĩa với việc cho lên lớp bằng mọi giá.

Học sinh cuối cấp không được công nhận hoàn thành chương trình nếu không đạt đáp ứng các điều kiện (Ảnh: Hoài Nam).

Trong trường hợp học sinh kết quả học tập cả năm không đạt, kết quả rèn luyện không đạt hoặc nghỉ học quá số buổi quy định nhà trường buộc phải quyết định không cho lên lớp nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra và chất lượng giáo dục.