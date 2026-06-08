Học giỏi là chưa đủ, trẻ em thời nay vẫn cần... chăm làm việc nhà

Thông điệp trên được các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện tổ chức bảo vệ trẻ em chia sẻ tại chương trình “Giao lưu Câu lạc bộ nữ sinh tiêu biểu - Kết nối và truyền cảm hứng” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Save the Children Việt Nam tổ chức mới đây.

Tại chương trình, đại diện các câu lạc bộ nữ sinh đã giới thiệu nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai hiệu quả trong trường học; đồng thời trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Trung ương và TPHCM về những vấn đề gần gũi với thanh thiếu niên như bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em và bảo đảm an toàn trên môi trường số.

Học tập là ưu tiên, nhưng việc nhà cũng là trách nhiệm

Trong phần giao lưu với học sinh, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đưa ra lời nhắn gửi dành cho các bạn trẻ dựa trên chính những trải nghiệm thực tế của mình.

Theo bà Nga, ở lứa tuổi học sinh, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung học tập, bởi đây là giai đoạn các em tích lũy kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị cho tương lai.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tuy nhiên, bên cạnh việc học, trẻ cũng cần học cách sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Bà chia sẻ hiện nay, rất nhiều bạn nhỏ, đặc biệt là ở khu vực thành thị, thường ít khi phải động tay vào việc nhà vì được bố mẹ bao bọc.

Nhưng đối với bà, làm việc nhà nó như là trách nhiệm, là nghĩa vụ và là bổn phận. Các em cần hiểu việc nhà là nghĩa vụ của một thành viên trong gia đình, chứ không phải là làm hộ hay giúp đỡ cha mẹ.

Những việc tưởng chừng nhỏ như dọn dẹp phòng ngủ, phụ giúp cha mẹ nấu ăn, sắp xếp đồ dùng hay chăm sóc người thân không đơn thuần là giúp đỡ gia đình, mà còn giúp trẻ hình thành tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng sống.

Ngoài ra, vị chuyên gia cũng lưu ý trẻ cần sử dụng môi trường mạng một cách có trách nhiệm.

"Chúng ta cần tham gia môi trường mạng một cách có ích nhất", bà nhấn mạnh.

Theo bà Nga, internet và mạng xã hội hiện là một phần tất yếu trong học tập và cuộc sống của trẻ em. Tuy nhiên, đi cùng những lợi ích là nhiều nguy cơ tiềm ẩn về bạo lực mạng, lừa đảo hay các nội dung độc hại.

Bà cũng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chủ động lên tiếng trước những nguy cơ xâm hại, bạo lực đối với trẻ em.

"Hãy lên tiếng khi thấy bản thân mình hoặc nghi ngờ bạn mình bị xâm hại", bà nhắn nhủ.

Mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để nâng cao năng lực

Lắng nghe những băn khoăn của các nữ sinh xoay quanh hành trình vượt qua khó khăn để xây dựng sự tự tin và phát triển năng lực lãnh đạo, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đánh giá cao sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần dám nghĩ, dám làm của các bạn thiếu nhi đến từ các Câu lạc bộ nữ sinh tiêu biểu.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đánh giá cao sự tự tin, bản lĩnh của các bạn thiếu nhi đến từ các Câu lạc bộ nữ sinh tiêu biểu (Ảnh: Huyên Nguyễn).

"Khi lắng nghe các bạn thiếu nhi chia sẻ, cô hiểu rằng nhiều em từng chỉ là những học sinh bình thường trong lớp học, còn nhút nhát, tự ti nhưng nhờ sự đồng hành của thầy cô, gia đình và các tổ chức hỗ trợ, các em đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tham gia nhiều hoạt động từ cấp thành phố đến Trung ương", bà Duy Trang chia sẻ.

Từ thực tế đó, bà Duy Trang bày tỏ mong muốn các câu lạc bộ nữ sinh sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, truyền cảm hứng, tạo động lực để ngày càng nhiều học sinh tự tin thể hiện ước mơ, quan điểm và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Đừng đợi hoàn hảo mới hành động, sự tự tin đến từ việc... dám sai

Tiếp nối vòng tay đồng hành cùng các em, bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Save the Children tại Việt Nam đã tháo gỡ thắc mắc cho một nữ sinh đến từ trường THCS Phúc Hòa về việc "làm sao để tổ chức tốt hơn và tự tin đưa ra các quyết định cho tương lai".

Các học sinh thuộc Câu lạc bộ nữ sinh tiêu biểu tham gia chương trình “Giao lưu Câu lạc bộ nữ sinh tiêu biểu - Kết nối và truyền cảm hứng” (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bà Hương đã đưa ra một góc nhìn đầy tính đột phá về tâm lý học đường.

Bà chỉ ra rằng, rất nhiều bạn nhỏ hiện nay thường tự tạo áp lực cho bản thân khi nghĩ rằng mình phải trở nên thật hoàn hảo, phải chuẩn bị thật đầy đủ mọi thứ thì mới dám thực thi hoặc đưa ra quyết định.

Bà Lê Thị Thanh Hương chia sẻ sau một quá trình trưởng thành, bà nhận ra cách nghĩ đấy chưa thực sự đột phá. Thực tế, sự tự tin không phải là thứ có sẵn để chúng ta bắt đầu hành động. Ngược lại, chính khi chúng ta bắt đầu hành động thì sự tự tin mới mới bắt đầu được hình thành.

Theo Giám đốc Quốc gia Save the Children tại Việt Nam, hành trình để trở thành một người dẫn dắt hay một người có khả năng ra quyết định luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé và đơn giản nhất, ví dụ như quyết định tham gia vào các câu lạc bộ trẻ em gái.

"Các em không nên chờ đến lúc mình hoàn hảo, không sợ sai, mà hãy dám lên tiếng và tự tin vào chính mình. Sự tự tin sẽ đến từ việc chúng ta dám hành động. Sau mỗi ngày, khi nhìn lại, các em sẽ thấy mình là một phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua", bà Thanh Hương đúc kết.