Xử lý 2 người sai trẻ em bán trái cây tại quán nhậu ở TPHCM

Ngày 7/6, Công an phường Tam Thắng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đôi nam nữ nghi có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Công an làm việc với Đỗ Thị Thương (Ảnh: Công an phường Tam Thắng).

Trước đó, ngày 5/6, Công an phường Tam Thắng nhận được thông tin phản ánh từ báo chí và qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình về việc trẻ em trên địa bàn không được đến trường, bị người thân bạo hành, ép phải đi bán hàng rong.

Công an phường Tam Thắng đã mời 2 người liên quan đến trụ sở để làm việc, gồm: Đỗ Thị Thương (29 tuổi) và Phạm Văn Dương (31 tuổi), cùng ngụ tại phường Tam Thắng).

Ban đầu, Thương và Dương khai nhận đang nuôi dưỡng 5 trẻ, trong đó: Đỗ Tuấn Đ. (9 tuổi), Đỗ Thị T. (10 tuổi), Phạm Thanh P. (5 tuổi) là các con chung của Thương và Dương; Đỗ Thị H. (11 tuổi) và Đỗ Tuấn B. (15 tuổi) là con riêng của Đỗ Thị Thương.

Thời gian qua, Thương và Dương trực tiếp “điều” các con của mình và 2 em ruột của thương là Đỗ Thanh T. (11 tuổi), Đỗ Thanh Th. (7 tuổi) bán trái cây cho khách tại các quán nhậu.

Ngoài ra, đôi nam nữ này thừa nhận có hành vi đánh em Đỗ Thanh T. và Đỗ Thị H.. Qua làm việc, Công an phường Tam Thắng đã tiến hành các biện pháp răn đe, yêu cầu các đối tượng viết cam kết không tái phạm việc sử dụng trẻ em để bán hàng rong cũng như không được bạo hành trẻ em.

Các ban, ngành phường Tam Thắng cùng vào cuộc, hỗ trợ các em nhỏ (Ảnh: Công an phường Tam Thắng).

Bên cạnh đó, Công an phường Tam Thắng đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường Tam Thắng chỉ đạo các ban ngành liên quan cùng vào cuộc để bảo đảm quyền lợi và sự an toàn của các trẻ có liên quan, có biện pháp giám sát chặt chẽ, không để phát sinh thêm bất kỳ hành vi bạo hành, bóc lột sức lao động đối với các trường hợp trẻ em trong vụ việc này, cũng như các vụ việc tương tự trên địa bàn phường Tam Thắng.

Công an phường Tam Thắng tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.