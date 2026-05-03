Học chương trình quốc tế có được xét tuyển đại học trong nước?

Trường đại học được phép xét tuyển kết quả học tập chương trình quốc tế

Trên Cổng thông tin Chính phủ, thí sinh Trần Nam Phong đặt câu hỏi: “Học sinh học các chương trình quốc tế như IBDP hoặc A-level tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có thể xét tuyển vào các trường đại học trong nước hay không?”.

Trả lời vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thí sinh học chương trình quốc tế vẫn có thể tham gia xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, thông qua các phương thức xét tuyển phù hợp .

Theo quy định tại Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, nhóm thí sinh này được xác định là người đã học chương trình nước ngoài tương đương trình độ THPT hoặc đã được công nhận tốt nghiệp THPT của nước ngoài. Vì vậy, họ đủ điều kiện pháp lý để tham gia tuyển sinh đại học trong nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh, các cơ sở đào tạo được phép sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, trong đó có việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập chương trình quốc tế hoặc các chứng chỉ quốc tế như A-level, IB, SAT, ACT…

Đồng thời, quy chế cho phép các trường chủ động xây dựng tiêu chí xét tuyển phù hợp, miễn là đảm bảo lựa chọn được thí sinh có năng lực đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo. Với các trường hợp học chương trình nước ngoài hoặc học tại nước ngoài, hiệu trưởng cơ sở đào tạo có quyền xem xét, quyết định tiếp nhận nếu thí sinh đáp ứng yêu cầu về trình độ tương đương THPT và điều kiện ngôn ngữ.

Nhiều trường đại học lớn xét tuyển A-level

Những năm gần đây, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã đưa chứng chỉ A-level (chương trình tú tài quốc tế) vào phương thức xét tuyển, đặc biệt ở các chương trình chất lượng cao hoặc quốc tế.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả 3 môn A-level để vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên hoặc Trường Đại học Kinh tế.

Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng A-level cho các chương trình cử nhân quốc tế, yêu cầu thí sinh có 3 môn đạt từ A-E hoặc kết hợp A-level và AS-level, với tổng điểm quy đổi theo hệ thống UCAS đạt từ 112 trở lên.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội chấp nhận A-level như một loại chứng chỉ quốc tế, đồng thời là 1 trong 4 phương thức xét tuyển năm nay. Điểm A-level được quy đổi sang thang 10, trong đó điểm A* tương đương 10 điểm, điểm A quy đổi thành 9 điểm, điểm B là 8 điểm và điểm C là 7 điểm.

Đại học Ngoại thương sử dụng A-level cho các chương trình chất lượng cao, yêu cầu môn toán đạt từ mức A trở lên. Đại học Kinh tế TPHCM cũng áp dụng rộng rãi phương thức này, với điều kiện điểm A-level tối thiểu đạt mức C.