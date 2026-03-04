Hồ sơ du học bắt đầu từ trại hè: Bước chạy đà cho những công dân toàn cầu

FPT Schools triển khai chuỗi Trại hè Quốc tế (FSchools Summer Camp 2026) với 6 hành trình trải rộng tại Anh, Úc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Thái Lan. Bên cạnh trải nghiệm ý nghĩa, trại hè là lộ trình du học ngắn hạn được thiết kế chuyên biệt để giúp học sinh bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá bản sắc cá nhân và trang bị kỹ năng dẫn đầu kỷ nguyên số.

“Liều vaccine” thích nghi

Vài năm trở lại đây, khái niệm trại hè đã không còn gói gọn trong các hoạt động vui chơi tại địa phương. Với những gia đình có định hướng cho con đi du học, trại hè quốc tế được ví như một "học kỳ 0" - nơi học sinh thực hiện một chuyến du học thử nghiệm.

Tại đây, các em buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn, tự xoay xở với ngôn ngữ, làm quen với việc quản lý tài chính cá nhân và thích nghi với nhịp sinh hoạt tại một quốc gia khác.

Học sinh tham gia trại hè quốc tế Anh quốc (Ảnh: FPT).

Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của du học sinh không phải là kiến thức mà là khả năng thích nghi. Theo các chuyên gia giáo dục, sự khác biệt về văn hóa, phương pháp học tập và kỹ năng tự lập là nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều du học sinh rơi vào tình trạng sốc văn hóa. Trại hè quốc tế chính là "liều vaccine" hữu hiệu nhất cho vấn đề này.

Khi tham gia vào trại hè quốc tế, học sinh được sống tại ký túc xá hoặc ở cùng gia đình bản xứ. Những va chạm đời thường từ việc sử dụng phương tiện công cộng, tự chuẩn bị bữa ăn hay thảo luận nhóm với bạn bè quốc tế giúp các em tích lũy vốn sống quý giá.

Đặc biệt, trải nghiệm học tập tại các giảng đường đại học giúp học sinh làm quen với nhịp sống học thuật, từ đó xác định mức độ phù hợp của bản thân với ngành học và quốc gia đó trước khi đầu tư ngân sách lớn cho 4 năm đại học.

Tấm thẻ thông hành vào các đại học danh giá và bệ phóng năng lực số

Trong cuộc đua vào đại học hàng đầu thế giới, một bộ hồ sơ năng lực ấn tượng không dừng lại ở bảng điểm đẹp hay chứng chỉ ngoại ngữ. Hội đồng tuyển sinh tìm kiếm những ứng viên có màu sắc cá nhân riêng biệt, có trải nghiệm thực tế và khả năng thích ứng với kỷ nguyên số.

Học sinh trải nghiệm mô hình thành phố thông minh tại trại hè Singapore (Ảnh: FPT).

Ghi nhận tại Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools), chuỗi trại hè quốc tế FSchools Summer Camp 2026 đang hình thành nên một tiêu chuẩn mới cho khái niệm trại hè học thuật. Thay vì dừng lại ở việc tham quan, hành trình được thiết kế theo chủ đề "Deep Learning", học sâu và trải nghiệm sâu.

Ví dụ, tại Anh, học sinh thực sự bước vào giảng đường của University College London (Top 10 thế giới). Tại Úc và Nhật Bản, học sinh được hoà mình vào môi trường công nghệ cao với các khóa học AI và Robotics chuyên sâu. Tại Singapore, chương trình chú trọng rèn luyện "Kỹ năng lãnh đạo trẻ" và "Quản trị bản thân" - năng lực cốt lõi để thành công trong môi trường học thuật toàn cầu.

Những chứng chỉ quốc tế uy tín được cấp sau mỗi chuyến đi, cộng với các dự án thực tế mà học sinh hoàn thành như việc áp dụng kiến thức đa văn hóa vào bối cảnh Việt Nam, chính là tấm thẻ thông hành thuyết phục nhất trong hồ sơ du học.

TS Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT (Ảnh: FPT).

Lý giải về việc đầu tư cho các trại hè chuyên sâu, TS. Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT nhận định: “Trải nghiệm là người thầy tốt nhất của mỗi đứa trẻ. Trại hè quốc tế không nên chỉ là một cuốn album ảnh kỷ niệm, mà phải là một phòng thí nghiệm để các em được va chạm thực sự với cuộc sống toàn cầu. Khi một em học sinh tự mình vượt qua nỗi sợ giao tiếp tại nước Anh, hay tự tay lập trình một robot tại Nhật Bản, niềm tự tin nảy sinh từ đó có giá trị hơn hàng trăm giờ lý thuyết trên lớp”.

Sự kết nối giữa giáo dục và thực tiễn doanh nghiệp là điểm khác biệt cốt lõi của trại hè FPT Schools. Điều này thể hiện rõ qua những đặc quyền như: tham quan sân vận động Stamford Bridge của CLB Chelsea (đối tác chiến lược của FPT) tại Anh, làm việc cùng chuyên gia tại FPT Japan Holdings.

Sự kết nối này giúp học sinh sớm hình thành ý thức về nghề nghiệp toàn cầu, hiểu được vị thế của trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới, từ đó đánh thức khát vọng vươn tầm.

Bên cạnh đó, việc ký kết trực tiếp với các đối tác giáo dục danh tiếng như Malvern International (Anh) hay IDP (Úc) không chỉ đảm bảo nội dung đào tạo theo chuẩn quốc tế mà còn tối ưu hóa quy trình hồ sơ và tỷ lệ đỗ visa cho học sinh. Khi thế giới ngày càng trở nên phẳng hơn, sự trưởng thành thực sự của học sinh sau mỗi kỳ trại hè không nằm ở những món quà lưu niệm đem về, mà nằm ở sự thay đổi tích cực trong tư duy và nhãn quan thế giới.

Một lớp học về kỹ năng lãnh đạo tại trại hè quốc tế Singapore (Ảnh: FPT).

Trước những biến động không ngừng của thế giới, việc trang bị tư duy toàn cầu và bản lĩnh hội nhập trở thành điều tất yếu. Trại hè quốc tế của FPT Schools được thiết kế như một hành trình giáo dục trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi học sinh được học, va chạm và trưởng thành.

