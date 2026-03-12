Hà Nội “chốt” bỏ 12 khu vực tuyển sinh, không yêu cầu hộ khẩu

Tuyển sinh lớp 10: Không yêu cầu theo hộ khẩu thường trú

Thông báo mới nhất từ UBND TP Hà Nội chiều nay (12/3), việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay có nhiều điểm mới.

Theo đó, Hà Nội “chốt” bỏ 12 khu vực tuyển sinh và điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập.

Việc tuyển sinh theo khu vực và hộ khẩu được thực hiện nhiều năm qua ở Thủ đô. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc thay đổi theo hướng tuyển sinh phi địa giới hành chính nhằm tăng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn thành phố, thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào trường THPT công lập đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh và phụ huynh, tạo thuận lợi cho học sinh đăng ký và tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng.

Phụ huynh và học sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Năm nay, Hà Nội cũng điều chỉnh mức điểm chênh lệch (giảm 0,5 và 1,0 điểm) khi xét tuyển giữa các nguyện vọng, giúp tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký cho học sinh.

Đặc biệt, hình thức thi môn Lịch sử và Địa lý vào lớp chuyên sẽ kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan, thay vì chỉ thi tự luận như năm trước.

Tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học, THCS: “Đưa trường học đến gần học sinh”

Về tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 trực tuyến theo lịch sau: Lớp 1 vào ngày 1-3/7; trẻ 3-5 tuổi vào ngày 4- 6/7; lớp 6 vào ngày 7-9/7.

Lịch tuyển sinh trực tiếp vào ngày 12-18/7 tới.

Với trường tư thục, tuyển sinh vào 31/5-12/7; cập nhật danh sách trúng tuyển chậm nhất ngày 23/7.

Phương thức tuyển sinh năm nay được thực hiện xét tuyển theo nơi cư trú, ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tuyến trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh”.

Việc tuyển sinh đầu cấp thực hiện theo phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú" (Ảnh: Mỹ Hà).

Năm nay, Hà Nội tiếp tục triển khai hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Riêng đối với các trường THCS chất lượng cao; trường tư thục và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức: hỏi - đáp, viết, thuyết trình...

Căn cứ điều kiện thực tiễn, các trường THCS báo cáo kế hoạch tuyển sinh trình UBND xã, phường phê duyệt.

Xã, phường quy định hình thức đánh giá năng lực học sinh (nếu có) bảo đảm việc tuyển sinh thực hiện công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn

Như vậy điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm nay là thay vì xét tuyển theo địa giới hành chính trước đây, việc tuyển sinh thực hiện theo phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú”, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.