Học sinh Đắk Lắk không phải thi vào lớp 10 công lập 2026-2027

Ngày 31/3, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, các trường THPT công lập sẽ tổ chức tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển.

Riêng 5 trường chuyên biệt sẽ tổ chức thi tuyển gồm Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT N'Trang Lơng, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Đam San và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Phú Yên.

Học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Còn các trường phổ thông tư thục và các Trường THCS và THPT Tây Nguyên, Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao sẽ xây dựng phương án tuyển sinh học sinh lớp 10 riêng, dựa trên kế hoạch của UBND tỉnh và phải được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Trước đó, sau cả chục năm tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển, đến năm học 2024-2025, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thi tuyển vào 12 trường THPT công lập và năm học 2025-2026, tỉnh tổ chức cho toàn bộ học sinh thi tuyển vào các trường THPT công lập.

Kết quả kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 (hơn 8.000 thí sinh dự thi), ngành giáo dục Đắk Lắk đã ghi nhận toàn tỉnh có gần 1.900 điểm liệt, khiến nhiều trường không đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã phải hạ điểm chuẩn để đủ số lượng học sinh.

Đến kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 (hơn 22.000 thí sinh dự thi), kết quả nhiều trường có điểm trúng tuyển rất thấp chỉ 2,5 điểm đến 4 điểm.