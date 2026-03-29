Bị ung thư xương phải cắt cụt chi năm 15 tuổi, nữ sinh vì mẹ mà "tái sinh"

Cú sốc tuổi 15 và quyết định "sống dù chỉ với 1 chân"

Câu chuyện về hành trình tái sinh nhờ nghị lực và tình yêu của mẹ được Đào Nguyễn Hà Anh, sinh viên năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Hà Nội, chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong bài viết có hơn 15.000 lượt yêu thích, Hà Anh đăng tải 2 hình ảnh đối lập của bản thân ở quá khứ và hiện tại. Một bên là ảnh chụp năm 2019 trong Bệnh viện K Tân Triều với mái đầu cạo trọc sau hóa trị và mất một bên chân; còn một bên là cô sinh viên xinh đẹp, tự tin, mặc váy ngắn đứng trên sân khấu biểu diễn tài năng cùng rất nhiều huy chương, bằng khen, chứng nhận.

Bài đăng có hàng chục ngàn lượt tương tác của Đào Nguyễn Hà Anh (Ảnh chụp màn hình).

Đó là bộ sưu tập các giải thưởng liên quan tới ngôn ngữ, từ giải quán quân cuộc thi Đọc truyện diễn cảm bằng tiếng Nhật trình độ trung cấp và cao cấp, giải nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Cup Nasic, giải nhất cuộc thi viết luận tiếng Nhật cho người Việt đến giải quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Cup Aeon…

Nhìn Hà Anh với mái tóc dễ thương, nụ cười rạng ngời, không ai biết em đã để lại sau lưng những năm tháng đau đớn và tuyệt vọng, bắt đầu từ năm 15 tuổi.

Hình ảnh Hà Anh trên sân khấu hùng biện tiếng Nhật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Anh cho biết cô nàng phát bệnh ung thư xương đúng thời điểm đang ôn thi vào lớp 10. Ban đầu là những cơn đau xương khớp không rõ nguyên nhân, đi khám thì bác sĩ cho là thiếu canxi tuổi dậy thì. Kết quả chụp X Quang hay thử máu đều không phát hiện bất thường.

Nhưng những cơn đau cứ ngày một nhức nhối thêm và kéo dài không dứt. Cho đến lúc ấy, bác sĩ mới chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) và một khoảng xương trắng bất thường mới hiện ra. Hà Anh phải nhập viện, mổ sinh thiết và được kết luận ung thư xương.

Ban đầu, em phải trải qua 3 đợt truyền hóa chất, mỗi đợt kéo dài 7 ngày, sau đó nghỉ 21 ngày rồi tiếp tục truyền ở tháng tiếp theo. Tác dụng phụ của hóa trị khiến em kiệt sức, nhiều ngày liền vừa ôm chậu để nôn, vừa cố cầm thìa cháo ăn để dạ dày có thứ co bóp.

“Điều em không muốn nhớ lại nhất là lúc em phải cạo đi mái tóc của mình trước khi vì tác dụng phụ mà rụng lởm chởm. Em cảm giác được cơ thể mình yếu đi từng ngày từng ngày, đến mức mình không thể kiểm soát nó theo ý mình nữa”, nữ sinh tâm sự.

Hà Anh nhận một giải thưởng tiếng Nhật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 3 đợt truyền hóa chất như thế, kết quả xét nghiệm ghi: tế bào ung thư vẫn tồn tại. Hà Anh và gia đình đứng trước 2 lựa chọn: hoặc là cắt cụt chi để ngăn ngừa di căn hoặc là thay xương nhân tạo, bảo tồn chân nhưng tốn kém một khoản tiền rất lớn do phải mua thiết bị từ nước ngoài.

Thời điểm ấy kỹ thuật y học vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và chi phí điều trị quá lớn so với điều kiện kinh tế của gia đình. Sau nhiều cân nhắc, Hà Anh quyết định lựa chọn cắt cụt chi. Em muốn sống, dù chỉ với 1 cái chân.

Mê cung tuyệt vọng và "điểm tựa" duy nhất

Sau ca phẫu thuật cắt chi, Hà Anh tưởng rằng hành trình điều trị của mình đã sắp kết thúc. Em sẽ được về nhà, được quay lại trường học, bắt đầu cuộc sống bình thường. Song, các xét nghiệm cho thấy em vẫn phải tiếp tục truyền hóa chất thêm 3 đợt nữa.

Nữ sinh tuyệt vọng, cảm giác như bản thân đang mắc kẹt trong mê cung không lối thoát. Em sợ rằng sẽ phải gắn bó với bệnh viện trong nhiều năm, giống như một số bệnh nhân khác từng điều trị tại phòng bệnh đó.

Hà Anh tự hỏi bao giờ những điều này mới kết thúc. Từ người lành lặn, giờ em thành khuyết tật, phải dùng nạng để đi lại, nhưng tay thì cắm kim truyền, chỉ cần dùng lực mạnh một chút là kim có thể lệch khỏi ven. Ven vỡ, hoá chất sẽ chảy ra và làm cháy da thịt. Và nếu không tiêm thuốc chống thối, rất có thể em cũng sẽ phải tạm biệt cái tay ấy.

Trong lần đầu truyền hoá chất trở lại sau phẫu thuật, Hà Anh đã khóc rất nhiều, gần như mỗi ngày.

“Nó còn tuyệt vọng hơn cả lúc em phát hiện ra bệnh ung thư hay lúc phẫu thuật cắt chi”, Hà Anh tâm sự.

Hình ảnh Hà Anh hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lúc tuyệt vọng ấy, thứ vực dậy tinh thần Hà Anh, khiến em quyết tâm phải sống, chính là mẹ.

Hà Anh kể, mẹ là một người phụ nữ cần mẫn, chăm chỉ nhưng số phận luôn khiến bà phải chịu đau khổ. Người con đầu tiên của mẹ, anh trai Hà Anh, qua đời từ bé. Sau đó thì đến Hà Anh nhận căn bệnh mà người đời thường ví von là "án tử".

“Nhưng mẹ không bỏ em lại, mẹ luôn ở bên và nói cho em biết mẹ cần em như thế nào. Bà làm việc ở 2 nơi liên tục vào buổi sáng và chiều, đến tối lại về viện chăm em. Mỗi lần có ý định từ bỏ cuộc sống, em luôn nghĩ đến mẹ đầu tiên, tự nhủ rằng mình không thể làm như thế với mẹ, mình không thể khiến mẹ đau khổ thêm nữa. Mẹ đã cố hết sức để không bỏ mình lại thì mình cũng sẽ không từ bỏ mẹ”, Hà Anh nói.

Với tình yêu của mẹ, cùng sự hỗ trợ của họ hàng, người thân trong nhà, Hà Anh dần có thêm nghị lực. May mắn, sau 3 đợt truyền bổ sung, Hà Anh được xuất viện với tình trạng ổn định cho đến nay.

"Cá gặp nước" và bảng thành tích rực rỡ tại giảng đường

Sau khi kết thúc quá trình điều trị và bước vào năm lớp 11, mẹ Hà Anh luôn ưu tiên những điều con gái thích và mong muốn thực hiện, vì thế bà đã ủng hộ Hà Anh theo đuổi việc học tiếng Nhật.

Bị bệnh khiến Hà Anh phải bảo lưu 1 năm học, vào đại học chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Trí nhớ của Hà Anh cũng không còn tốt như trước, ảnh hưởng đáng kể đến việc học tập.

Tuy vậy, nữ sinh không cảm thấy mình phải “sống gấp” hay phải tận dụng cơ hội nhiều hơn người khác. Em thong thả tận hưởng và trân trọng những điều tốt đẹp hiện diện quanh mình thay vì nghĩ đến những kế hoạch xa xôi.

Hà Anh nhớ lại, trước khi vào đại học, nhiều người khuyên em chỉ nên học hết cấp 3 rồi lập gia đình, vì một người khuyết tật không cần học cao, đi học chỉ tốn kém tiền bạc của bố mẹ.

Hà Anh không chấp nhận suy nghĩ đó. Em tin rằng mình vẫn có thể sống tự lập như những người khác, không cần phải phụ thuộc vào ai. Theo đuổi việc học còn là cách để Hà Anh chứng minh rằng mình vẫn đang sống và còn có thể sống rất tốt, đồng thời có thể khiến bố mẹ tự hào sau quãng thời gian dài cùng con vượt qua bệnh tật.

Những nỗ lực ấy đã giúp em trúng tuyển khoa Ngôn ngữ Nhật của Trường Đại học Hà Nội, Hà Anh như cá gặp nước. Nữ sinh chinh phục hết cuộc thi này tới cuộc thi khác.

Bộ sưu tập các giải thưởng của Hà Anh khi là sinh viên Trường Đại học Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong hành trình này, em được sự đồng hành của cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang. Hai cô trò nhiều đêm thức khuya để sửa bài, luyện tập, chuẩn bị kỹ càng, chu đáo nhất trước mỗi vòng thi, từ quốc gia đến quốc tế.

“Em thật sự cảm thấy rất may mắn khi được là một phần của khoa Tiếng Nhật Trường Đại học Hà Nội. Các thầy cô đều có nghiệp vụ cao, quan tâm và hỗ trợ sinh viên rất nhiệt tình”, Hà Anh chia sẻ.

Sau 7 năm, nhìn lại bức ảnh của mình trong thời gian điều trị bệnh, Hà Anh cảm giác những ngày tháng ấy chỉ là một giấc mơ. Thậm chí, Hà Anh đôi lúc vẫn ngạc nhiên khi bản thân đã có thể vượt qua giai đoạn đó và vẫn đang tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên chiếc chân còn lại của mình.