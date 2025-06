Gần 1/2 trường THPT tại TPHCM lấy điểm chuẩn lớp 10 dưới 5 điểm/môn

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025 tại TPHCM chứng kiến một xu hướng đáng chú ý khi gần một nửa số trường THPT công lập có điểm chuẩn trung bình dưới 5 điểm/môn. Điều này cho thấy sự biến động mạnh mẽ trong bức tranh tuyển sinh năm nay.

Cụ thể, theo thống kê mới nhất, có tới 51 trên tổng số 109 trường THPT tại TPHCM (chiếm 46,8%) lấy điểm chuẩn lớp 10 thấp hơn mức 5 điểm/môn. Con số này cao hơn đáng kể so với năm 2024, khi chỉ có 34/108 trường (chiếm 31,5%) ở mức điểm chuẩn này.

Đặc biệt, năm nay, có tới 14 trường THPT cùng lấy mức điểm chuẩn thấp nhất là 10,5 điểm (tương đương 3,5 điểm/môn). Trong số đó, các trường như THPT Bình Khánh, THPT An Thạnh và THPT An Nghĩa là những cái tên đã ghi nhận mức điểm này từ năm 2024.

10 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất TPHCM năm 2024 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Theo hướng dẫn từ Sở GD&ĐT, sau khi tra cứu và xác định mình đã trúng tuyển, học sinh và phụ huynh cần thực hiện ngay các bước sau:

Từ 26/6 đến 16h ngày 1/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường THPT các loại hình còn lại tại địa chỉ:https://ts10.hcm.edu.vn

Trước 10h ngày 28/6, phòng GD&ĐT tập trung hồ sơ phúc khảo các trường THCS và nộp về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT TPHCM.

Ngày 3-10/7, thí sinh trúng tuyển ở tất cả loại hình thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường THPT đã xác nhận thông qua hệ thống trực tuyến.

Sở lưu ý, trường hợp phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục nhập học, thí sinh sẽ xem như bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Dự kiến ngày 11/7, công bố kết quả phúc khảo.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 TPHCM năm học 2025-2026 tại Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Du (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Từ ngày 12 đến 14/7, xét tuyển bổ sung các trường hợp trúng tuyển sau phúc khảo.

Từ ngày 15/7 đến chậm nhất 17h ngày 17/7, nộp hồ sơ trúng tuyển bổ sung ở các loại hình.

Từ ngày 20 đến 21/7, các trường THPT báo cáo tình hình học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học. Ngày 22/7, các trường THPT báo cáo nhu cầu và số lượng tuyển bổ sung lớp 10 (nếu có).