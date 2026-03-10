FPT tặng học liệu AI cho gần 1.000 học sinh THPT tại Đắk Lắk

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, khi việc trang bị kiến thức và kỹ năng công nghệ cho học sinh phổ thông, đặc biệt tại các khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ngày càng được chú trọng.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp học sinh sớm hình thành năng lực công dân số, đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức công nghệ giữa các vùng miền.

Học sinh Trường THPT Thực hành Cao Nguyên thực hành sử dụng AI ngay tại buổi trao tặng học liệu (Ảnh: FPT).

Theo đó, bộ học liệu được trao tặng gồm 12 video được xây dựng từ nội dung đào tạo về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi sang hình thức trực quan, sinh động để phù hợp với học sinh phổ thông. Thông qua các video này, học sinh được tiếp cận những kiến thức nền tảng về AI, bao gồm nhận thức đúng về trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng AI trong học tập, định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, cũng như kỹ năng sử dụng AI một cách có trách nhiệm và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, pháp lý.

Tại các điểm trường, bên cạnh hoạt động trao tặng học liệu, đại diện FPT cũng đã giao lưu, chia sẻ với học sinh về xu hướng công nghệ mới, vai trò của trí tuệ nhân tạo trong đời sống, cũng như những cơ hội học tập và phát triển trong kỷ nguyên số.

Tại điểm trường Trường THCS và THPT Tây Nguyên, học sinh được thực hành sử dụng bộ học liệu ngay trên máy tính tại trường. Hoạt động này giúp học sinh có thêm trải nghiệm thực tế về công nghệ, đồng thời khơi gợi sự quan tâm đối với các lĩnh vực khoa học và đổi mới sáng tạo.

Học sinh Trường THCS và THPT Tây Nguyên được trực tiếp thực hành sử dụng bộ học liệu với sự hỗ trợ của đại diện FPT (Ảnh: FPT).

Tiếp nhận bộ học liệu, bà Phạm Thị Như Giang, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du, cho biết nhà trường đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động khi tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận trực tiếp với những kiến thức mới về trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đang ngày càng tác động mạnh mẽ tới cách con người học tập và làm việc.

Theo bà, trong bối cảnh học sinh lớp 12 đang đứng trước những lựa chọn quan trọng về ngành nghề và tương lai, việc được trải nghiệm, giao lưu với các chuyên gia và tìm hiểu về cơ hội cũng như thách thức của AI trong nhiều lĩnh vực sẽ giúp các em có thêm cơ sở để định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích của mình.

Đại diện FPT trao tặng bộ học liệu AI cho đại diện Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk (Ảnh: FPT).

Bộ học liệu AI Literacy được chuyển đổi từ học phần nằm trong chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo dành cho thanh thiếu niên, thuộc khuôn khổ sáng kiến AI Ready ASEAN do Quỹ ASEAN triển khai tại 10 quốc gia Đông Nam Á với sự hỗ trợ của Google.org.

Sáng kiến hướng tới mục tiêu trang bị cho người dân trong khu vực những kiến thức và kỹ năng nền tảng về trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ và tăng cường năng lực tham gia vào nền kinh tế số.

Để triển khai hoạt động video hóa học liệu, FPT đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), đơn vị đối tác địa phương tham gia triển khai sáng kiến AI Ready ASEAN tại Việt Nam. Việc chuyển đổi học liệu sang định dạng video được đánh giá là phù hợp với điều kiện học tập của học sinh tại nhiều địa phương, giúp tăng tính trực quan, dễ tiếp cận và hỗ trợ học sinh chủ động hơn trong quá trình học tập.

Hoạt động tại Đắk Lắk tiếp nối chuỗi chương trình “Xuân khai trí - Mở tương lai” đã được triển khai tại một số địa phương trước đó như Côn Đảo và Điện Biên. Trong tháng 1, dự án đã đưa bộ học liệu AI đến với gần 900 học sinh tại hai trường THCS Lê Hồng Phong và THPT Võ Thị Sáu, đặc khu Côn Đảo; tiếp đó là Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện Biên) với hơn 2.100 học sinh được tiếp cận học liệu.

Trước đó, dự án Xuân khai trí - Mở tương lai cũng đã tiếp cận gần 900 học sinh tại hai trường THCS Lê Hồng Phong và THPT Võ Thị Sáu, đặc khu Côn Đảo (Ảnh: FPT).

Thông qua hoạt động video hóa và trao tặng học liệu AI, chương trình cũng góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực số, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền, đặc biệt tại khu vực hải đảo, biên giới và vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động này cũng phù hợp với mục tiêu chiến lược của Tập đoàn FPT trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhằm củng cố năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Trong giai đoạn tiếp theo từ ngày 10/3, dự án Xuân khai trí - Mở tương lai mở cổng đăng ký, trao tặng và chuyển giao hướng dẫn sử dụng bộ học liệu số miễn phí tới các trường học có nhu cầu trên toàn quốc.