FPT Schools công bố học bổng “Hành trình tỏa sáng” mùa 2

Học bổng Hành trình tỏa sáng chào đón năng lực tiềm ẩn của học sinh ở mọi lĩnh vực (Ảnh: FPT Schools).

Khơi gợi giá trị tự thân thay vì khuôn mẫu sẵn có

Năm 2025, lần đầu tiên FPT Schools tổ chức tìm kiếm những năng lực tiềm ẩn với học bổng “Hành trình tỏa sáng” mùa 1, thu hút hàng nghìn lượt đăng ký trên cả nước. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, học bổng “Hành trình tỏa sáng” mùa 2 quay trở lại với sứ mệnh tìm kiếm “khả năng tốt nhất” thay vì chỉ tập trung vào những “tài năng vượt trội”.

Tại FPT Schools, khái niệm “tỏa sáng” không giới hạn trong những bảng điểm hoàn hảo hay giải thưởng học thuật truyền thống.

Đại diện FPT Schools cho rằng mỗi học sinh đều sở hữu những “viên ngọc quý” bên trong. Đó có thể là sự nhạy bén với những con số, sự tinh tế trong ngôn ngữ, hay đơn giản là niềm say mê với những mô hình công nghệ và các hoạt động thể chất…

Chương trình học bổng “Hành trình tỏa sáng” mùa thứ hai nhằm tiếp tục tìm kiếm những giá trị tự thân ấy, khuyến khích học sinh tự tin bước ra khỏi khuôn mẫu có sẵn để khẳng định bản sắc cá nhân. Đây là nỗ lực của FPT Schools nhằm giúp phụ huynh thay đổi góc nhìn, tập trung vào đam mê thực thụ và năng lực làm nên “chất” riêng của con em mình, thay vì đặt áp lực lên những tiêu chuẩn đánh giá một chiều.

Thí sinh tham gia học bổng Hành trình tỏa sáng với bộ sưu tập xe đặc biệt (Ảnh: FPT Schools).

Học bổng “Hành trình tỏa sáng” chào đón mọi loại hình năng lực, từ năng khiếu nghệ thuật, thể thao đến các năng lực đặc thù như đam mê phát triển ứng dụng AI, vlogger, podcaster nhí sở hữu tư duy phản biện sắc bén, hay những cá tính dám thử thách bản thân với Rap, Beatbox và thiết kế đồ họa kỹ thuật số…

Thậm chí, một dự án nhỏ về bảo vệ môi trường, khả năng thủ công sáng tạo sản phẩm tái chế, hay bản lĩnh dẫn dắt đội nhóm của một nhà lãnh đạo trẻ cũng được xem là những năng lực khác biệt, xứng đáng được mài giũa.

Chia sẻ về ý nghĩa của học bổng, TS. Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT cho biết: “Tại FPT Schools, chúng tôi tin rằng mỗi bước đi trong cuộc đời đều là một bài học, và việc tham gia học bổng này chính là cách để các em đa dạng hóa trải nghiệm cá nhân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Quá trình các em tự soi chiếu để xây dựng hồ sơ năng lực và bản lĩnh trình bày, đối thoại cùng hội đồng giám khảo là cơ hội để rèn luyện tư duy hệ thống và sự tự tin. Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở mức học bổng cuối cùng, mà nằm ở sự dũng cảm khi các em dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định nét riêng”.

Hàng nghìn thí sinh tham gia học bổng Hành trình tỏa sáng mùa 1 (Ảnh: FPT Schools).

Cơ hội học tập bền vững với lộ trình phát triển toàn cấp học

Học bổng “Hành trình tỏa sáng” năm học 2026-2027 mang đến các suất học bổng đa dạng có các trị giá 10%, 20%, 30%, 50%, 70% và 100% học phí của từng năm học và được áp dụng đến hết cấp học. Đây là một điểm ưu việt giúp phụ huynh giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và học sinh yên tâm về lộ trình học tập dài hạn, bền vững tại một môi trường giáo dục chất lượng cao.

Chương trình áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học mới vào các khối đầu cấp tại các cơ sở FPT Schools trên toàn quốc. Đối với các cơ sở mới thành lập, cơ hội này còn mở rộng cho học sinh ở nhiều khối lớp khác nhau.

Mỗi suất học bổng trao đi là phần thưởng cho những nỗ lực hiện tại và là sự cam kết đồng hành của FPT Schools trong việc nuôi dưỡng công dân số tương lai có đầy đủ kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Thí sinh thể hiện năng lực với ban giám khảo tại vòng phỏng vấn học bổng Hành trình tỏa sáng (Ảnh: FPT Schools).

Quy trình xét duyệt của học bổng “Hành trình tỏa sáng” là một chuỗi các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh thấu hiểu chính mình.

Ở vòng hồ sơ, các em được khuyến khích tự tổng hợp và thể hiện năng lực thông qua các minh chứng đa dạng, từ những bằng khen truyền thống đến những sản phẩm sáng tạo cá nhân hay video trình diễn năng khiếu nổi bật.

Ở vòng phỏng vấn trực tiếp, học sinh trực tiếp đối thoại với hội đồng giám khảo là những chuyên gia giáo dục, thầy cô luôn sẵn lòng lắng nghe và khơi gợi tiềm năng. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút, mỗi học sinh sẽ kể câu chuyện về đam mê và khát vọng của mình.

Hội đồng giám khảo của học bổng Hành trình tỏa sáng luôn sẵn lòng lắng nghe và khơi gợi tiềm năng (Ảnh: FPT Schools).

FPT Schools là bệ phóng vững chắc với ba trụ cột giáo dục khác biệt bao gồm công nghệ, tiếng Anh và năng lực toàn cầu và phát triển cá nhân (PDP).

Với triết lý “Trải nghiệm để trưởng thành”, FPT Schools tạo ra không gian để mỗi học sinh được tự do khám phá, được sai và được sửa, từ đó kiến tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu có bản sắc riêng, sẵn sàng thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên số.

Phụ huynh, học sinh đăng ký học bổng Hành trình tỏa sáng tại đây.