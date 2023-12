Du hành thế giới bằng thanh âm hạnh phúc với "Chuyến tàu âm nhạc" tại TH School

Nhạc hội mùa đông - Winter Concert tại TH School là sự kiện được tổ chức thường niên, nơi học sinh TH School thể hiện tài năng trình diễn, phát triển tình yêu nghệ thuật và trải nghiệm sự giao thoa giữa những nền văn hóa khác nhau qua các tác phẩm âm nhạc.

Với chủ đề "Chuyến tàu âm nhạc", nhạc hội mùa đông 2023 đã mang đến 34 tiết mục hấp dẫn do học sinh TH School thể hiện. Bằng những ca khúc và vũ đạo ấn tượng của nhiều quốc gia trên thế giới, học sinh TH School đã cùng nhau đưa khán giả vào một hành trình diệu kỳ tới vùng đất của những thanh âm hạnh phúc.

Chuyến du hành vào thế giới của những thanh âm trong trẻo, diệu kỳ (Ảnh: TH School).

Chuyến tàu âm nhạc khởi hành với bản phối mới mẻ của bài hát nổi tiếng "Top of the world" đến từ các bạn nhỏ lớp KG3 dễ thương nhưng trình diễn chuyên nghiệp. Các tay trống nhí đã khuấy động sân khấu với trống Việt Nam - một loại nhạc cụ trong chương trình học nghệ thuật dân tộc được các em học sinh TH School yêu thích.

Đại diện trường cho hay, ở TH School, học sinh được tiếp xúc với âm nhạc, nghệ thuật và các loại nhạc cụ từ những năm đầu đời. Các em không chỉ tiếp cận các loại hình nghệ thuật hấp dẫn, giúp khai phá tiềm năng bẩm sinh và phát triển trí tuệ mà còn được trình diễn nghệ thuật để thúc đẩy sự tự tin, sáng tạo trong độ tuổi vàng.

Các bạn nhỏ mầm non mở màn với phần trình diễn tự tin, chuyên nghiệp (Ảnh: TH School).

Các phần trình diễn vui nhộn tiếp theo lần lượt mở ra khung cảnh của một chuyến du hành hấp dẫn, từ những làng chài miền biển Việt Nam qua "Bài ca tôm cá", "Lý kéo chài", tới những vùng cao Tây Bắc trong "Để mị nói cho mà nghe", "Mời anh về Tây Bắc",...

Bằng việc kết hợp các nhạc cụ truyền thống như trống, đàn T'rưng, đàn tranh, sáo trúc với những bài hát và bản phối khí hiện đại, các em học sinh được tiếp xúc với nghệ thuật Việt Nam theo cách gần gũi, hứng thú hơn. Đó cũng là mục tiêu của môn học nghệ thuật biểu diễn Việt Nam - mang niềm tự hào dân tộc, trân trọng cội nguồn đến với mỗi học sinh TH School.

Các em học sinh TH School trong trang phục truyền thống Tây Bắc (Ảnh: TH School).

Không dừng lại ở đó, 2 đêm diễn của "Chuyến tàu âm nhạc" đã đưa hành khách khám phá nét đẹp văn hóa của các quốc gia khác trên thế giới như Nhật Bản với ca khúc "My Neighbor Totoro", đất nước Cuba xinh tươi trong "La Habanera", hay du hành đến vùng biển Hà Lan qua "Pirates of the Caribbean",…

Được rèn luyện trong môi trường đa quốc tịch với các hoạt động học tập đa dạng, các em không chỉ có cơ hội trau dồi kỹ năng như sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu, kỹ năng hợp tác mà còn tăng thêm vốn hiểu biết phong phú về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới.

Sân khấu trống "Pirates of the Caribbean" ấn tượng khiến khán giả không thể rời mắt (Ảnh: TH School).

Em Nguyễn Việt Thái Linh (lớp 3T) hào hứng với trải nghiệm lần đầu tiên được tham gia một nhạc hội hoành tráng như thế. "Con rất mong chờ biểu diễn trên sân khấu lớn cho tất cả thầy cô, bạn bè và bố mẹ cùng xem", Linh nói.

Đây là năm đầu tiên Thái Linh và chị gái học tập tại TH School. Khác hẳn với cô bé rụt rè từ những ngày mới bước vào trường, sau vài tháng học tập, Thái Linh đã tự tin đứng trên sân khấu trình diễn tiết mục trống cổ vũ "Cheerleading Drum" và dẫn dắt bầu không khí của đêm nhạc hội.

Thái Linh (lớp 3T) tự tin dẫn dắt tiết mục trống tại đêm nhạc hội (Ảnh: TH School).

Chứng kiến các con trưởng thành và tự tin như những nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu, các ba mẹ không khỏi xúc động và tự hào. Khi xem con trai cùng các bạn trình diễn tiết mục trống thùng mở màn đêm nhạc hội khối trung học, chị Phạm Trà My, phụ huynh học sinh lớp 8B chia sẻ, khi được xem các con biểu diễn, chị bất ngờ vì con chị ở nhà rụt rè, ít nói lại có thể tự tin và chơi trống nghệ thuật như thế trước đám đông.

"Mình rất vui vì biết các con học được nhiều hơn là cách thể hiện một bài hát. Từ những điều nhỏ như chiếc trống được tái chế từ thùng sơn vẫn có thể trở thành một loại nhạc cụ, và tạo ra những âm thanh lôi cuốn cũng mang thông điệp giáo dục các con về phát triển bền vững", chị My nói.

Điểm nhấn đặc biệt của "Chuyến tàu âm nhạc" là màn đại hợp xướng "Skyfall - I Want It That Way - Santa Tell Me", gây ấn tượng với sự hòa giọng của gần 200 học sinh khối trung học TH School, là chặng dừng cuối hoành tráng và trọn vẹn của bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc này.

Màn "đại hợp xướng" hoành tráng của hơn 200 học sinh TH School (Ảnh: TH School).

Để chuẩn bị cho một đêm diễn bùng nổ, các bạn học sinh TH School đã cùng nhau tập luyện chăm chỉ trong học kỳ qua.

Thủy Linh, học sinh lớp 9C chia sẻ: "Chúng em rất tự hào về tiết mục ngày hôm nay. Em và các bạn trong lớp đã tự lên kế hoạch tập luyện cùng nhau, nghe từng nốt nhạc, tập từng cách đi đứng lên sân khấu để màn trình diễn được hoàn hảo nhất. Quá trình tập luyện cũng có những tranh luận nho nhỏ nhưng điều quan trọng là chúng em được giải trí và thỏa mãn đam mê sau giờ học, có thêm nhiều kỷ niệm và giúp chúng em thân nhau hơn nữa".

Trong niềm tự hào về những người học trò của mình, ông Joel Lane, Tổng đạo diễn của nhạc hội mùa đông 2023 cho biết, chương trình học nghệ thuật ở TH School hướng đến việc giúp học sinh hình thành và phát triển tư duy sáng tạo, thông qua các hình thái của nghệ thuật như âm nhạc, mỹ thuật. "Chúng tôi tạo ra cơ hội để các em khám phá và phát triển tiềm năng của bản thân, đồng thời phát triển nhân cách từ những cảm xúc giàu tính thẩm mỹ", ông nói.

"Chuyến tàu âm nhạc" TH School 2023 đã kết thúc nhưng dư âm của một đêm nhạc hội trong trẻo và đầy cảm xúc sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Một đêm diễn mà các em học sinh TH School đã thắp sáng sân khấu với tài năng, sự tự tin và khẳng định bản lĩnh của một công dân toàn cầu tương lai.