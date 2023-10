Đổi mới công tác đào tạo sau đại học khối công an

Chiều 27/10, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức hội thảo "Đổi mới công tác đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì hội thảo.

Hội thảo làm rõ 4 vấn đề trọng tâm: Một là, quan điểm, định hướng chỉ đạo về đổi mới đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hai là, những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo sau đại học từ thực tiễn công tác của ngành công an.

Ba là, kinh nghiệm đổi mới đào tạo sau đại học từ thực tiễn của các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành công an.

Bốn là, phương hướng, giải pháp đổi mới công tác đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Hải Nam).

Hội thảo có 64 tham luận để làm rõ 4 nội dung nêu trên. Trong đó, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, có một tham luận với chủ đề: "Quan điểm, nhiệm vụ đổi mới đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có tham luận về định hướng đổi mới đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trưởng cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam có bài tham luận về "Chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Công an nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua đào tạo sau đại học tại các học viện, trường CAND Việt Nam".

Theo Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên (Giám đốc Học viện An ninh nhân dân), từ năm 1992 đến nay, các học viện, trường CAND đã tuyển sinh đào tạo hơn 13.000 học viên cao học và hơn 1.800 nghiên cứu sinh.

Hiện nay, trong lực lượng công an, tỷ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ đạt 0,17%, trình độ thạc sĩ đạt 2,1% trên tổng số cán bộ chiến sĩ toàn ngành.

Nhiều cán bộ công an đã lập chiến công, thành tích xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ; nhiều cán bộ trở thành các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có những đóng góp lớn cho ngành, cho đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác giáo dục, đào tạo sau đại học trong CAND vẫn còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn về hệ thống các văn bản, quy định, cơ chế, chính sách; về việc lựa chọn, cử cán bộ phù hợp đi đào tạo cũng như bố trí, sử dụng sau đào tạo; về mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu các tri thức tiên tiến của thế giới...

Từ kết quả của hội thảo, ban tổ chức sẽ kiến nghị, đề xuất, cung cấp luận cứ để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nâng cao hiệu quả đào tạo sau đại học trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.