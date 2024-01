Điểm trường bản Khằm 2, Trường Mầm non xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cách trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 200km. Do thiếu phòng học, hơn một năm qua, hàng chục trẻ mầm non ở điểm trường này đang phải học trong 2 phòng học tranh tre.

Cô Trần Thị Ánh, giáo viên điểm trường bản Khằm 2, cho biết, cả điểm trường có 66 trẻ nhưng chỉ có một phòng học kiên cố, đủ cho 19 trẻ dưới 3 tuổi học tập.

Hai lớp học tranh tre ở bản Khằm 2, Trường Mầm non Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Năm học 2022-2023, do thiếu phòng học, người dân trong bản và nhà trường phải dựng tạm hai lớp học tranh tre để 47 trẻ (từ 3 đến 5 tuổi) học tạm.

Cô Ánh cho biết, do đặc thù vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt nên việc học tập trong lớp học tranh tre không đảm bảo, nhiều em học sinh thường xuyên bị ốm, sổ mũi, ho.

Do thiếu phòng học, 47 trẻ mầm non tại bản Khằm phải học trong lớp học tranh tre hơn 1 năm qua (Ảnh: Thanh Tùng).

Đôi chân trần và tiếng ho khò khè trong lớp học tranh tre ngày lạnh giá (Video: Thanh Tùng).

"Hai lớp tranh tre này được ban giám hiệu nhà trường và bà con dân bản phối hợp dựng làm phòng học tạm. Việc học trong lớp học tranh tre không đảm bảo, không đủ kín, vào mùa đông sương mù bao phủ, lạnh buốt khiến các cháu ngồi học không đủ ấm. Mỗi khi nhìn các cháu, chúng tôi rất thương, các cháu bị ốm, sổ mũi rất nhiều", cô Ánh chia sẻ.

Theo cô Ánh, đây là điểm trường ở khu lẻ, gia đình các em học sinh rất khó khăn. Nhiều em chỉ có đủ ăn nhưng thiếu mặc.

"Có quần áo mặc thì cũng còn rất sơ sài, một số cháu đến lớp đi chân trần, điều kiện còn thiếu thốn rất nhiều", cô Ánh nói.

Mặc dù thời tiết lạnh dưới 20 độ C nhưng một số trẻ mặc phong phanh đến lớp (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hai phòng học tranh tre này rộng khoảng 30m2 (mỗi phòng 15m2), được làm hoàn toàn bằng cột cây, vách phòng làm bằng tre, luồng, lợp mái tôn. Để ngăn gió lùa vào phòng học, người dân dùng những tấm bạt lớn quây quanh lớp học. Do mưa nắng, nhiều nan tre có dấu hiệu bị hư hỏng.

Đặc biệt, do thời tiết lạnh giá, các em học sinh đến lớp đều trong tình trạng sổ mũi, ho đờm. Một số em học sinh vì hoàn cảnh khó khăn, quần áo mặc phong phanh, không có giày, dép nên đi chân trần đến lớp.

Những đôi chân trần nứt nẻ của trẻ nhỏ trong thời tiết giá lạnh ngày đông (Ảnh: Thanh Tùng).

Cô Lò Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Lý, cho biết, đây là điểm lẻ duy nhất còn tình trạng lớp học tranh tre.

"Chính quyền địa phương và một số đơn vị tài trợ cũng đã có khảo sát, đo đạc để xây dựng điểm trường mới. Chúng tôi cũng rất mong mỏi công trình sớm được triển khai để các cháu yên tâm học tập trong thời gian tới", cô Nguyệt cho biết thêm.

Những tấm bạt bị rách, gió lùa vào từng cơn lạnh buốt trong lớp học ở bản Khằm 2 (Ảnh: Thanh Tùng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, cho biết, toàn huyện còn 2 điểm lẻ có lớp học bằng tranh tre (trong đó có điểm trường bản Khằm, xã Trung Lý).

Theo bà Thúy, hiện UBND huyện Mường Lát đã có kế hoạch đầu tư xây dựng điểm trường mới, xóa bỏ lớp học tranh tre. Dự kiến trong năm 2024, kế hoạch sẽ được triển khai.