Học sinh lớp 5 xúc động, trao hoa tri ân bố mẹ ngày tổng kết cuối cấp

Lễ tổng kết và khen thưởng năm học 2025-2026 kết hợp Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 5 niên khóa 2021-2026 của Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (TPHCM) diễn ra sáng 28/5 trong không khí nhiều cảm xúc.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ là khi giai điệu tri ân vang lên, hàng trăm học sinh lớp 5 đồng loạt đứng dậy, cúi đầu và trân trọng trao những bó hoa tươi thắm đến bố mẹ, thầy cô.

Không còn là những cô cậu học trò tinh nghịch thường ngày, các em ôm chầm lấy phụ huynh, nức nở vì xúc động.

Học sinh cúi đầu tri ân bố mẹ trong ngày lễ tổng kết (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đại diện học sinh, em Đăng Vinh, lớp 5/3, xúc động gửi lời tri ân đến thầy cô và bố mẹ. Nam sinh cho hay từ những cô cậu học trò lớp 1 còn bỡ ngỡ, nay các em đã trưởng thành hơn nhờ sự yêu thương, dìu dắt tận tình của thầy cô và sự hy sinh của gia đình.

“Dù mai đây học ở những ngôi trường khác nhau, chúng em sẽ luôn nhớ về mái trường Tiểu học Lê Ngọc Hân với những tiết học vui vẻ, những giờ sinh hoạt sôi nổi và những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò”, Đăng Vinh chia sẻ.

Ngồi ở hàng ghế phụ huynh, anh Lê Quí Thanh, phụ huynh học sinh lớp 5/6, không giấu được xúc động khi nhìn con mặc lễ phục tốt nghiệp. Anh bộc bạch từ ngày đầu đưa con vào lớp 1 với nhiều bỡ ngỡ đến hôm nay nhìn con trưởng thành, tự tin hơn là niềm hạnh phúc lớn của gia đình.

“Học sinh hiện nay được tiếp cận môi trường học tập hiện đại nên tự tin, hiểu biết và có khả năng tự lập tốt hơn. Dù tạo điều kiện cho con học thêm tiếng Anh, tham gia ngoại khóa, gia đình vẫn ưu tiên giúp con phát triển cân bằng và giữ được niềm vui học tập”, anh nói.

Học sinh ôm chầm lấy phụ huynh, xúc động bày tỏ lòng biết ơn bố mẹ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Chứng kiến những cái ôm ấm áp giữa phụ huynh và học sinh, bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, cho biết hoạt động tri ân này đã được nhà trường duy trì nhiều năm qua nhằm giáo dục các em về lòng biết ơn và trách nhiệm trước khi rời xa mái trường tiểu học.

Nhìn lại hành trình đã qua, bà Yến xúc động nhắc lại hình ảnh ngày khai trường với những ánh mắt ngơ ngác của học sinh lớp 1, sự háo hức của các em lớp lớn và sự đồng hành của phụ huynh để có được quả ngọt như ngày hôm nay.

Theo hiệu trưởng, bên cạnh việc bồi đắp tâm hồn và đạo đức, năm học 2025-2026 vừa qua cũng ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nhà trường trong việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học.

Nhà trường xác định học sinh tiểu học ngày nay không chỉ được trang bị kiến thức, đạo đức mà còn cần có hành trang để bước vào kỷ nguyên số - định hướng mà TPHCM đang hướng tới. Chính vì vậy, học sinh tại trường đã được tiếp cận các chương trình học tích hợp thiết bị số, công nghệ số, STEM, robotics và tiếng Anh ngay từ sớm.

“Việc áp dụng AI đã góp phần tạo nên một thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn và bắt nhịp với thời đại số”, cô Yến chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bước vào năm học mới, tập thể sư phạm nhà trường đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào rèn luyện, tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề “Kỷ cương - sáng tạo - đột phá - phát triển”.

Năm học này, trường tiếp tục triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp cho 100% học sinh. Nhờ đó, học sinh được rèn khả năng giao tiếp tiếng Anh, tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình và sự tự chủ trong học tập.

Đặc biệt, đội tuyển robotics của trường đã đạt thành tích cao tại một cuộc thi quốc tế với sự tham gia của nhiều quốc gia. Theo cô Yến, để đạt kết quả đó, học sinh không chỉ cần giỏi công nghệ mà còn phải có khả năng giao tiếp tiếng Anh và tư duy sáng tạo tốt.

Nhà trường khen thưởng, trao chứng nhận cho học sinh (Ảnh: Vy Nguyễn).

Trong định hướng sắp tới, nhà trường đặt mục tiêu trong ít nhất 3 năm, đưa “tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai”, đồng thời cải tạo không gian học tập hiện đại hơn để học sinh được trải nghiệm nhiều hơn trong mọi hoạt động.

Buổi lễ khép lại bằng những cái ôm, những tấm ảnh chụp cùng bạn bè và thầy cô. Với nhiều học sinh lớp 5, đây không chỉ là ngày tổng kết năm học mà còn là lời tạm biệt tuổi tiểu học trước khi bước sang hành trình mới.