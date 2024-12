ĐH Bách khoa mở cổng thi tư duy: Số lượng cao gấp 3, nhiều điểm gần hết chỗ

Ngày 1/12, Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) mở cổng đăng ký thi đánh giá tư duy (TSA) cho các thí sinh có nhu cầu sử dụng kết quả này để xét tuyển vào nhiều trường đại học năm 2025.

Ngay từ khi mở cổng, một số thí sinh cho biết có tình trạng nghẽn mạng, vào chậm, đặc biệt ở công đoạn thứ 3 (thanh toán phí). Sau khoảng 30 phút, tình trạng này được khắc phục.

Trả lời phóng viên Dân trí sáng 2/12, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay sau một ngày mở cổng đăng ký thi đánh giá tư duy, có hơn 13.000 thí sinh đăng ký, cao gần gấp 3 năm ngoái.

Theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống, nhiều điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội gần hết chỗ (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống, một số điểm thi như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Thanh Hóa…, gần hết chỗ. Một số điểm thi vẫn còn nhiều chỗ như: Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên.

Theo ông Hải, việc nghẽn mạng những phút đầu do năm nay số lượng thí sinh đăng ký cao đột ngột, tăng gần gấp 3 so với đợt 1 năm ngoái. "Sở dĩ thí sinh đăng ký cao như vậy có thể do năm 2025 rút lại chỉ còn 3 đợt thi", ông Hải cho hay.

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy trong tháng 1-4/2025 với khoảng 75.000 lượt, tăng 25.000 so với năm nay. Các đợt thi rút gọn chỉ còn 3/6 so với năm ngoái.

Ngoài 12 tỉnh, thành như năm qua là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, trường mở thêm điểm thi ở tỉnh Lào Cai để thí sinh ở các tỉnh Tây Bắc di chuyển thuận tiện hơn.

Các đợt thi năm 2025 diễn ra như sau:

Đợt 1: Ngày thi 18-19/1/2025; Ngày mở đăng ký 1-6/12/2024

Đợt 2: Ngày thi 8-9/3/2025; Ngày mở đăng ký 1-6/2/2025

Đợt 3: Ngày thi 26-27/4/2025; Ngày mở đăng ký 1-6/4/2025

Nhà trường sử dụng công nghệ check-in tự động theo thẻ căn cước công dân để tránh thi hộ (Ảnh: Duy Thành).

Bài thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số.

Nhà trường cũng sử dụng công nghệ check-in tự động theo thẻ căn cước công dân có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để định danh thí sinh đến dự thi nhằm chống thi hộ và gian lận thi cử.

Trước đó, năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 6 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 30 điểm thi mỗi đợt tại Hà Nội và 11 tỉnh thành phố gồm Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng; đáp ứng cho gần 50.000 lượt thi với tổng số thí sinh dự thi là 21.000 thí sinh.

Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2024-2025.