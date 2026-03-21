Đề nghị xác minh việc rao bán tài liệu ôn thi viên chức giáo dục trên mạng

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị thông tin đã có văn bản gửi Công an tỉnh này, đề nghị xác minh, xử lý hoạt động rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục trên mạng xã hội, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản, trang, nhóm đăng tải thông tin rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Trị, kèm theo quảng cáo và chào mời tham gia các lớp ôn thi có thu phí. Tài liệu này được rao bán với giá 350.000 đồng/bộ.

Nội dung rao bán bộ tài liệu ôn thi viên chức đăng tải trên một trang mạng xã hội (Ảnh: Nhật Anh).

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác định các tài liệu rao bán trên mạng xã hội không phải tài liệu chính thức liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2025-2026 của địa phương.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, việc rao bán tài liệu, tổ chức tư vấn, ôn thi khi chưa có nội dung chính thức từ cơ quan có thẩm quyền có dấu hiệu lợi dụng nhu cầu, tâm lý của người dự tuyển nhằm thu lợi không chính đáng. Việc làm này còn gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước, tạo dư luận không tốt trong đội ngũ giáo viên.

Một giáo viên hợp đồng tại tỉnh Quảng Trị cũng thừa nhận có liên hệ trang mạng xã hội rao bán tài liệu để mua với giá 350.000 đồng/bộ. Bộ tài liệu này gồm các nội dung liên quan đến Luật Giáo dục, Luật Viên chức, các thông tư, nghị định cùng phần kiến thức chuyên ngành nhằm hỗ trợ kỹ năng chuyên môn.

Giáo viên này cho biết do thấy nội dung đăng tải có thông tin về thi tuyển viên chức ở tỉnh Quảng Trị nên mua để học, dù chưa biết nội dung thi cụ thể ra sao.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, công khai, minh bạch của kỳ tuyển dụng, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị công an xác minh, rà soát các tài khoản, tổ chức, cá nhân liên quan, làm rõ nội dung, phương thức hoạt động, nguồn gốc tài liệu và các giao dịch có liên quan.

Trang Facebook của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phát cảnh báo về dấu hiệu trục lợi, liên quan đến việc rao bán tài liệu ôn thi viên chức không chính thức (Ảnh: Nhật Anh).

Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cung cấp thông tin sai sự thật, lợi dụng không gian mạng để trục lợi.

Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, toàn bộ danh mục tài liệu ôn tập, cấu trúc đề thi theo quy định đang được đơn vị chuẩn bị và chưa công bố.

Trước đó, vào ngày 12/3, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch tuyển dụng với tổng chỉ tiêu 416 viên chức giáo dục từ mầm non đến THPT. Trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non là 20, tiểu học 186, THCS 151 và THPT 49.