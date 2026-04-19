Danh sách 123 nhà giáo Hà Nội đề nghị xét tặng Nhà giáo nhân dân, ưu tú

Theo đó, trong 123 hồ sơ hợp lệ, thành phố tiếp nhận 5 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND) và 118 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT).

Nhà giáo cao tuổi nhất là PGS.TS Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng trường Trường THCS Đoàn Thị Điểm, năm nay 80 tuổi (SN 1946).

Hai nhà giáo trẻ nhất là Thái Thị Thanh Hoa, Tổ phó tổ Toán - Tin, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Thu Hiền, Tổ trưởng khối Mẫu giáo lớn, Trường Mầm non Sao Mai (phường Từ Liêm), đều 43 tuổi (SN 1983).

Đáng chú ý, danh sách có 21 nhà giáo là giáo viên trực tiếp giảng dạy, không giữ bất kỳ chức vụ quản lý hay chức vụ chuyên môn nào, chiếm tỷ lệ 17%.

Đơn vị có nhiều nhà giáo đề nghị xét tặng nhất là hệ thống giáo dục ngoài công lập Đoàn Thị Điểm, với 4 giáo viên giảng dạy ở bậc tiểu học và nhà 1 nhà quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận ý kiến đóng góp và phản hồi về danh sách này đến hết 17h ngày 22/4.

Chi tiết 123 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2026: