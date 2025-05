Dẫn dắt tình huống "AI cướp nghề họa sĩ", nữ sinh chiến thắng cuộc thi MC

Tối 11/5, tại hội trường Đại học Luật Hà Nội, chung kết cuộc thi MC Tell me by your voice 2025 đã diễn ra với sự góp mặt của 10 thí sinh xuất sắc nhất.

10 thí sinh xuất sắc nhất góp mặt trong vòng chung kết của cuộc thi (Ảnh: Minh Hân).

3 phần thi (giấu mặt, lồng tiếng đôi và xử lý tình huống) là phép thử cho khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tư duy dẫn dắt mạch lạc của từng thí sinh.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để top 10 thí sinh xuất sắc nhất thể hiện bản lĩnh sân khấu, phong thái tự tin và khả năng kết nối khán giả bằng giọng nói truyền cảm.

Vượt qua phần thi giọng nói và lồng tiếng đầy kịch tính, thí sinh Đặng Thị Thanh Vy tiếp tục thể hiện bản lĩnh ở vòng thi xử lý tình huống.

Với phong thái bản lĩnh, Thanh Vy đã tự tin làm chủ phần thi của mình (Ảnh: BTC)

Trong vai một MC phát thanh đang lên sóng trực tiếp, nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết nối với khách mời là một họa sĩ minh họa. Cô đặt ra câu hỏi rất tinh tế xoay quanh nghi vấn các bộ truyện tranh có dấu hiệu sử dụng AI để tạo hình ảnh, một chủ đề thời sự, nhạy cảm nhưng hấp dẫn.

Điểm sáng trong phần thể hiện của Thanh Vy là cách cô khơi gợi ý kiến chuyên môn của khách mời mà vẫn giữ thái độ trung lập, không áp đặt quan điểm cá nhân.

Khi họa sĩ chia sẻ góc nhìn, Thanh Vy liên tục đặt câu hỏi mở - tạo chiều sâu cuộc trò chuyện, như: "Anh nghĩ đâu là ranh giới giữa sáng tạo thủ công và sáng tạo bằng AI?", "Liệu công chúng có nên được thông tin rõ về mức độ can thiệp của AI trong tác phẩm không?"

Đặc biệt, khi nhận được tình huống từ Ban tổ chức - giả định rằng cộng đồng mạng đang phản ứng dữ dội về việc AI "cướp nghề" họa sĩ - Thanh Vy bình tĩnh xử lý bằng cách tóm tắt vấn đề, giữ sự tôn trọng cả hai phía và đưa ra thông điệp tích cực, hướng đến đối thoại thay vì tranh cãi.

Với khả năng làm chủ nhịp dẫn, xử lý tình huống văn minh và giữ được chất giọng rõ ràng - điềm tĩnh, cô đã tạo ra một phần thi thuyết phục và chuyên nghiệp.

Ban giám khảo - Tiến sĩ, MC Kim Nguyên Bảo nhận xét: "Đặng Thị Thanh Vy sở hữu chất giọng đẹp và thể hiện sự thông minh qua từng phần thi. Kịch bản trong đêm chung kết rất sáng tạo, và bạn đã gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng làm chủ sân khấu một cách chuyên nghiệp".

Thí sinh Đặng Thị Thanh Vy giành ngôi vị quán quân của cuộc thi (Ảnh: Minh Hân).

Với tổng điểm cao nhất và sự đồng thuận từ Ban giám khảo, Đặng Thị Thanh Vy đăng quang ngôi quán quân cuộc thi MC Tell me by your voice 2025. Á quân và Quý quân lần lượt thuộc về Đỗ Nam Khánh và Bùi Thị Thu Trang.

Tell Me By Your Voice 2025 không chỉ là sân chơi tìm kiếm những giọng nói truyền cảm, mà còn là hành trình phát hiện và nuôi dưỡng tài năng dẫn chương trình trẻ.

Cuộc thi góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khả năng ứng biến và làm chủ sân khấu, từ đó giúp sinh viên tự tin khẳng định bản thân trong thời đại số.

Minh Hân